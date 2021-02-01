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СберБанк продлил дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Дата публикации: 01 фев 2021
СберБанк продлил дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

СберБанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса  «Электронная регистрация». Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года.

Чтобы воспользоваться скидкой 0,3 п.п., попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации.

Скидка 0,3 п.п. при электронной регистрации позволяет купить жилье в ипотеку по минимальным ставкам:

  • Квартиру в новостройке — от 0,9% годовых
  • Квартиру на вторичном рынке — от 7,3% годовых
  • Жилье для семей с детьми — от 0,1% годовых
  • Квартиру по программе «Господдержка 2020» — от 0,1% годовых
  • Жилье в рамках программы «Сельская ипотека» — от 2,7% годовых

Выбрать квартиру со скидкой

Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов СберБанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.

Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru и на электронную почту.

«Уверены, что продление акции позволит еще большему числу россиян приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк. Ведь сейчас в электронном виде регистрируется 90% всех сделок с недвижимостью в СберБанке», — отметил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Читайте также: «Электронная регистрация права собственности: как это работает».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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