Назван самый популярный способ использования маткапитала
Чаще всего материнский капитал в прошлом году россияне направляли на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.
«Самым популярным направлением материнского капитала в 2024 году традиционно осталось улучшение жилищных условий. Социальный фонд удовлетворил свыше 558 тыс. заявлений семей на покупку или строительство жилья и другие цели», — говорится в сообщении.
Всего им перечислили 344,8 млрд руб., из них 267,8 млрд руб. (около 78%) граждане использовали на оплату ипотеки и займов. Остальные деньги пошли на покупку жилья без кредита, а также на реконструкцию и строительство дома.
Вторым по востребованности в 2024 году стали ежемесячные выплаты из маткапитала, которые положены семьям с невысоким доходом. Кроме этого, часто маткапитал россияне тратили на обучение детей.
По данным СФР, новой возможностью получения остатка выплаты, которую ввели в сентябре прошлого года, уже воспользовались свыше 141 тыс. семей. Всего в 2024-м СФР одобрил 1,6 млн заявлений семей на маткапитал и перечислил по ним более 434 млрд руб.
Программа маткапитала действует в России с 2007, эту выплату можно направить на:
- улучшение жилищных условий;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2025 году
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