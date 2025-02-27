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Назван самый популярный способ использования маткапитала

Дата публикации: 27 фев 2025
Назван самый популярный способ использования маткапитала

Чаще всего материнский капитал в прошлом году россияне направляли на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

«Самым популярным направлением материнского капитала в 2024 году традиционно осталось улучшение жилищных условий. Социальный фонд удовлетворил свыше 558 тыс. заявлений семей на покупку или строительство жилья и другие цели», — говорится в сообщении.

Всего им перечислили 344,8 млрд руб., из них 267,8 млрд руб. (около 78%) граждане использовали на оплату ипотеки и займов. Остальные деньги пошли на покупку жилья без кредита, а также на реконструкцию и строительство дома.

Вторым по востребованности в 2024 году стали ежемесячные выплаты из маткапитала, которые положены семьям с невысоким доходом. Кроме этого, часто маткапитал россияне тратили на обучение детей.

По данным СФР, новой возможностью получения остатка выплаты, которую ввели в сентябре прошлого года, уже воспользовались свыше 141 тыс. семей. Всего в 2024-м СФР одобрил 1,6 млн заявлений семей на маткапитал и перечислил по ним более 434 млрд руб.

Программа маткапитала действует в России с 2007, эту выплату можно направить на:

  • улучшение жилищных условий;
  • образование детей;
  • накопительную часть пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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