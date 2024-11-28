Лимит возмещения по вкладам хотят повысить до 3 млн рублей
Размер страхового возмещения по банковским вкладам предложили увеличить более чем в два раза — с 1,4 млн руб. до 3 млн руб. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Вклады и счета граждан в российских банках застрахованы. Это значит, что при наступлении страхового случая, например, когда ЦБ отзывает лицензию у кредитной организации, им положено страховое возмещение. По закону вернуть вкладчики могут максимум 1,4 млн руб.
Механизм действует с 2004 года, и изначально лимит составлял 100 тыс. руб., в 2008-м его повысили до 700 тыс. руб., а в 2014-м — до 1,4 млн руб. Авторы законопроекта отмечают, что за это время произошли значительные изменения, поэтому размер возмещения нужно пересмотреть.
«За это время значительно выросли цены и зарплаты. В связи с резким ростом инфляции, непредсказуемостью фондового рынка, повышением Банком России ключевой ставки до 20% банковские вклады стали надежным способом сохранения и сбережения денежных средств», — говорится в пояснительной записке.
В ней также приводятся данные ЦБ, согласно которым на 1 августа 2024-го на счетах и депозитах россиян хранилось более 50 трлн руб. С начала этого года каждый месяц они увеличивались в среднем на 700 млрд. руб.
«Полагаем, что в нынешних условиях для защиты интересов большинства вкладчиков необходимо повысить максимальный размер страхового возмещения по банковским вкладам», — отмечают авторы законопроекта.
Лимит возмещения по эскроу-счетам могут увеличить до 30 млн рублей
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