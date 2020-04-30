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Клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со скидкой до 10%

Дата публикации: 30 апр 2020
Клиенты ДомКлик могут купить квартиры в новостройках со скидкой до 10%

Сервис подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик расширяет географию работы еще на несколько регионов России. С помощью сервиса купить квартиру в новом доме можно со скидкой до 10%.

С 1 мая 2020 года сервис будет доступен в Иркутске, Липецке, Волгограде, Оренбурге, Саратове и Пензе. Благодаря сервису подбора недвижимости в этих городах клиенты ДомКлик смогут получать скидки от 1% до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков России.

Сервис подбора недвижимости доступен также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгее, Новосибирской области, Сургуте, Тюменской области, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске и Свердловской области.

Сервис подбора недвижимости в новостройках позволяет приобрести квартиру со значительной скидкой и выбирать недвижимость из наиболее релевантных вариантов.

После подачи заявки на ипотеку на ДомКлик или в отделении Сбербанка клиент может заполнить форму подбора, указав необходимые пожелания, и получить в чате персональные предложения от застройщиков. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику и забронировать квартиру со скидкой. Все действия совершаются онлайн, не выходя из дома, что особенно актуально в условиях самоизоляции.

Подать заявку на ипотеку и воспользоваться сервисом подбора недвижимости можно онлайн на ДомКлик.

«Важно, что благодаря ДомКлик наши покупатели дистанционно могут получить квалифицированную подборку вариантов недвижимости, а финансовый бонус от застройщика позволит приобрести квартиру на наиболее выгодных условиях», — отмечает руководитель отдела продаж ООО «Профитстрой» Михаил Зубков, Иркутск.

«Для нас и наших клиентов очень важно, что сегодня благодаря ДомКлик можно получить подборку вариантов недвижимости, составленную, действительно, профессионалами. Стоит отнести к плюсам этой системы еще и многоступенчатую систему взаимодействия, а также финансовый бонус от застройщика. Все это поможет покупателям сделать правильный выбор и приобрести квартиру мечты», — рассказал генеральный директор ООО «ГЛОБУС ГРУПП» Антон Колпаков, Липецк.

«Мы рады, что в результате нашего сотрудничества со Сбербанком пензенцы могут купить квартиру, о которой давно мечтали, максимально просто, удобно», — отмечает директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина, Пенза.

«Новый сервис по подбору квартир в новостройках позволяет изучить рынок недвижимости, не выходя из дома, что особенно актуально в настоящее время.

Сервис укрепит и расширит наше сотрудничество с ДомКлик и застройщиками и позволит нашим клиентам найти новые выгодные предложения», — комментирует директор ООО «Ваш выбор» Жанна Божко, Волгоград.

«Мы рады, что благодаря ДомКлик наши клиенты всегда смогут получить актуальную информацию и выбрать необходимую квартиру! А бонус от застройщика приблизит к заветной покупке», — сообщает руководитель отдела продаж ООО Специализированный застройщик ГК «Кронверк» Мария Довгань, Саратов.

«В современных реалиях дистанционные сервисы особенно актуальны. Сбербанк создал все условия для своих клиентов. С помощью сервисов ДомКлик можно не только отправить и согласовать заявку на ипотеку, а также выбрать квартиру со скидкой от застройщика в 1%, не выходя из дома», — отмечает генеральный директор ГК Уральская инвестиционная компания Александр Ситников, Оренбург.

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Юля Тихонова
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