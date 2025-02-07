Главное за неделю с 3 по 7 февраля 2025 года
Сумма налогового вычета за покупку жилья вырастет
Россияне, которые платят повышенный налог на доходы, смогут вернуть за покупку недвижимости в ипотеку в общей сложности до 1,1 млн руб. Изменения связаны с введением пятиступенчатой шкалы налогообложения — она действует с 2025 года. В зависимости от уровня заработка он облагается по ставке 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.
Сумма налога к возврату зависит от суммы удержанного НДФЛ и в том числе от ставки налога.
Так, теперь россияне смогут вернуть:
- за покупку жилья — 260 тыс. руб., 300 тыс. руб., 360 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 440 тыс. руб. соответственно;
- за проценты по ипотеке — 390 тыс. руб., 450 тыс. руб., 540 тыс. руб., 600 тыс. руб. и 660 тыс. руб. соответственно.
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Что изменится в сфере недвижимости в феврале
Собрали главные законодательные изменения февраля, о которых стоит знать собственникам недвижимости.
Так, например, после 5 февраля 2025 года Росреестр перестал принимать документы для кадастрового учета и регистрации прав в бумажном виде от иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в России нелегально.
Кроме того, несоответствие площади земельного участка сведениям, содержащимся в ЕГРН, исключили из списка индикаторов риска, которые могут спровоцировать проверку Росреестра.
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На Домклик появился раздел с услугами для дома и участка
Домклик собрал все услуги, связанные с загородной жизнью, в специальном разделе. Основные преимущества сервиса — удобный поиск исполнителя среди надежных компаний и прозрачные условия выполнения работ. Как результат — комфортный переезд в свой дом.
С помощью сервиса можно заказать одну или несколько услуг для дома или участка. Все виды работ разделены на четыре категории:
- Инженерные коммуникации
- Дизайн интерьера и ремонт
- Ландшафтный дизайн
- Установка забора
Самих же услуг гораздо больше. В их числе проектирование систем водоснабжения, канализации , отопления ; разработка дизайн-проекта и ремонт под ключ; подготовка проекта озеленения, посев или укладка газона и многое другое.
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Домклик составил портрет покупателя вторички в ипотеку
Средний возраст заемщиков, которые оформляют ипотеку на вторичное жилье, составляет 38 лет, а их доход — 168 тыс. руб. Таковы данные экспертов аналитического центра Домклик.
Также они выяснили, что чуть более половины всех выдач кредитов на готовые квартиры (55%) приходится на заемщиков-женщин. При этом 58% покупателей состоят в браке.
Анализ показал, что значительная часть заемщиков сконцентрирована в Центральном (25,7%) и Приволжском (24,5%) федеральных округах. За период с ноября 2024-го по январь 2025-го на долю этих округов пришлось более половины всех выдач на вторичку.
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Норматив стоимости «квадрата» жилья в России снизили до 107,6 тыс. рублей
Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 кв. метра жилья на первую половину 2025 года на уровне 107,6 тыс. руб. Это на 1,3% меньше, чем во втором полугодии 2024-го.
Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года в размере 107 611 (Сто семь тысяч шестьсот одиннадцать) руб.
Этим же приказом Минстрой установил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на первый квартал 2025 года. Самая высокая стоимость «квадрата» на Чукотке — 233,8 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 181,9 тыс. руб., Приморском крае — 175,1 тыс. руб.
Самое низкое значение утвердили для Кабардино-Балкарии — 45,6 тыс. руб. за «квадрат», Ингушетии — 56,7 тыс. руб., Орловской области — 67,1 тыс. руб. и Калмыкии — 69,9 тыс. руб.
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Площадь квартир в новостройках Москвы сокращается, выяснили аналитики Домклик
В Москве площадь квартир за последний год уменьшилась во всех сегментах, за исключением премиум-класса. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объекты в новых ЖК.
Больше всего площадь объектов сократилась в классе бизнес — на 14%, до 50 кв. м. В сегменте комфорт снижение составило 12% (до 43 кв. м), а в экономклассе — 9% (до 38 кв. м).
Единственной категорией жилья, где площадь увеличилась, хотя и незначительно (на 1%), стали квартиры премиум-класса. Средняя площадь таких квартир достигает 74 кв. м.
Читать исследование полностью>>
Эксперт рассказала, на каком этапе покупать квартиру в новостройке
Не секрет, что на разных стадиях строительства цены на квартиры в новостройках могут сильно отличаться. Как именно — рассказываем в видео.
Подробнее о минусах и плюсах покупки квартиры на каждом из этапов читайте в статье.
- Сумма налогового вычета за покупку жилья вырастет
- Что изменится в сфере недвижимости в феврале
- На Домклик появился раздел с услугами для дома и участка
- Домклик составил портрет покупателя вторички в ипотеку
- Норматив стоимости «квадрата» жилья в России снизили до 107,6 тыс. рублей
- Площадь квартир в новостройках Москвы сокращается, выяснили аналитики Домклик
- Эксперт рассказала, на каком этапе покупать квартиру в новостройке
Можно купить вторичное жильё на дви ?
Оксана К.здравствуйте! По программе «Дальневосточная ипотека» покупка недвижимости на вторичном рынке возможна у продавца юрлица или ИП только в сельской местности или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.
Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
Здравствуйте. Сколько стоит кв м в Алтайском крае в Барнауле и Рубцовске?
Елена Д.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Почему предприниматель не имеет права получить налоговый вычет. Я же делаю налоговые отчисления, почему так не справедливо
Ирина Ю.здравствуйте! Вычет можно получить, если есть доход, облагаемый 13 или 15% НДФЛ (с 01.01.2025 — от 13 до 22% в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения), и индивидуальный предприниматель на ОСНО.
О налоговых вычетах для ИП рассказали в статье.
Все подробности вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.