Главное за неделю с 24 по 28 февраля 2025 года
Сбербанк запустил ипотеку на частные дома от застройщика
На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия и договору уступки прав требования в ипотеку Сбербанка.
Посмотрев на многоквартирные дома, мы запускаем с сегодняшнего дня сервисы, которые были разработаны и сделаны именно в этом сегменте для сегмента ИЖС. А это означает, что абсолютно все — гарантия постройки дома, сервисы, которые необходимы для того, чтобы провести сделку, в принципе общий подход к одобрению сделок и выдачам ипотечных кредитов, а также сопровождению сделок полностью применены именно с 214-ФЗ в многоквартирном строительстве.
Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ и льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
Подробнее о покупке дома по ДДУ>>
Решение по ипотеке Сбера теперь можно узнать без подачи заявки
Клиенты Сбербанка смогут выяснить, одобрят ли им ипотеку, не подавая заявку на кредит. Такую возможность запустил Домклик.
Новая опция также позволит узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Для этого Сбер оценит доходы человека и оформленные ранее кредиты, в том числе в других банках. И такой запрос никак не повлияет на кредитный рейтинг заемщика.
Наш сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на Домклик. Этот инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком.
Сервис работает в пилотном режиме и доступен ограниченному числу пользователей, но в ближайшие месяцы заработает у всех клиентов.
Узнать, как проверить свою кредитную историю>>
Какие изменения ждут собственников недвижимости в марте
Собрали главные законодательные изменения марта, о которых стоит знать владельцам и покупателям недвижимости.
Так, в том числе с 1 марта вступает в силу закон, который распространяет эскроу-счета на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это означает, что деньги заказчика будут заблокированы на специальном счете до момента завершения строительства и оформления права собственности на жилой дом.
А еще застройщикам разрешат вводить свои стандарты отделки квартир вместо обязательных техрегламентов. Это изменение позволит дольщикам требовать компенсацию за недостатки отделки только в том случае, если она не соответствует минимальным требованиям Минстроя.
Подробнее об этих и других изменениях марта>>
Как быстро можно продать квартиру, выяснили в Домклик
Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке составил 100 дней, подсчитали аналитики Домклик.
На первом месте в рейтинге крупнейших регионов по скорости реализации жилья Ростовская область: средний срок экспозиции составляет 58 дней. На втором — Татарстан, где на продажу готовой квартиры в среднем уходит 79 дней.
Самые длинные сроки реализации готового жилья отмечены в следующих регионах:
- Волгоградская область (140 дней);
- Краснодарский край (138 дней);
- Санкт-Петербург (124 дня).
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Как получить скидку от застройщика
Поговорили о том, как и когда просить скидку у застройщика, с вице-президентом компании «Страна Девелопмент» Александром Гуторовым.
Почему власти не могут договориться о статусе апартаментов: мнения экспертов
В конце января Госдума отклонила законопроект, определяющий статус апартаментов. Этот документ внесли в нижнюю палату в 2021 году, а сам вопрос таких помещений власти обсуждают еще дольше.
Вместе с тем на прошлой неделе стало известно о предложении МВД разрешить прописку в апартаментах — инициативу рассматривает правительство.
Эксперты рассказали, насколько эта тема важна для рынка, почему власти не могут договориться по этому вопросу и есть ли перспективы его решить.
Читать мнения экспертов по вопросу апартаментов>>
Сбер снова принимает заявки по «Семейной ипотеке» с повышенным лимитом
С 18 февраля 2025 года Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Семейная ипотека» по кредитованию с увеличенным лимитом по средневзвешенной ставке.
Так, минимальная средневзвешенная ставка составит:
- 10% — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 14 млн руб.
- 10,3% — для иных регионов при сумме кредита от 7,1 млн руб.
Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на индивидуальное жилое строительство.
Подробнее о получении Семейной ипотеки в 2025 году>>
В ЦБ ждут роста ипотеки в 2025 году на «скромные» 5%
Прирост ипотечного кредитования в России в этом году может замедлиться до 5%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что ипотечный портфель в 2024 году увеличился на 13%. Это значительно ниже, чем в 2023-м. По оценке ЦБ, это «абсолютно адекватный темп».
В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года. Напомню, в первой половине прошлого года ипотека тоже росла очень быстрыми темпами.
По словам Набиуллиной, в 2026 и 2027 годах по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека будет расти быстрее.
Узнать прогнозы экспертов по ключевой ставке в 2025 году>>
- Сбербанк запустил ипотеку на частные дома от застройщика
- Решение по ипотеке Сбера теперь можно узнать без подачи заявки
- Какие изменения ждут собственников недвижимости в марте
- Как быстро можно продать квартиру, выяснили в Домклик
- Как получить скидку от застройщика
- Почему власти не могут договориться о статусе апартаментов: мнения экспертов
- Сбер снова принимает заявки по «Семейной ипотеке» с повышенным лимитом
- В ЦБ ждут роста ипотеки в 2025 году на «скромные» 5%
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