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Главное за неделю с 20 по 24 января 2025 года

Дата публикации: 24 янв 2025
Главное за неделю с 20 по 24 января 2025 года
Содержание

Эксперты рассказали, что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время

Нынешняя ситуация на рынке недвижимости характеризуется высокими ставками, ценами на жилье и, как следствие, падением спроса. Будет ли в этих условиях снижаться стоимость квартир? Задали этот и другие вопросы экспертам.

Мы ожидаем, что средние цены как на вторичном, так и на первичном рынке в существующих условиях будут демонстрировать околонулевую динамику. При этом на вторичном рынке из-за растущих средних сроков продажи не исключено появление вариантов с дисконтом значительно выше рыночных значений.

Фото эксперта
Сергей Зайцев
директор по продажам федеральной компании «Этажи»

Рост цен по России в целом и в Московском регионе в частности ожидаем в районе 5%. В большей степени недвижимость будет дорожать в первой половине года, затем последует стагнация.

Фото эксперта
Кирилл Храпов
коммерческий директор ГК «Самолет»

Читать другие мнения экспертов отрасли по ценам на жилье>>

Стоит ли ожидать снижения ключевой ставки: прогнозы

2024 год принес много сюрпризов в части изменений ключевой ставки. За год показатель вырос с 16% до 21%, а на последнем заседании в декабре регулятор неожиданно сохранил ставку на текущей отметке.

Однако инфляционные ожидания населения продолжают расти, и риски разгона цен остаются высокими, поэтому весомых предпосылок к развороту монетарной политики в сторону смягчения пока не наблюдается.

Какие прогнозы по ключевой ставке на 2025 год дают эксперты и сам регулятор, когда ожидать снижения данного показателя и повышения доступности рыночной ипотеки, читайте в материале Что будет с ключевой ставкой в 2025 году.

Domclick Digital Day пройдет 27 февраля в Казани

Конференция Домклик для участников рынка недвижимости состоится 27 февраля в столице Татарстана.

В рамках мероприятия в том числе будут обсуждаться актуальные вопросы для разных сегментов рынка: ипотека, новостройки, вторичная и загородная недвижимость.

В числе спикеров конференции:

  • директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи
  • председатель Волго-Вятского банка Сбера Александр Анащенко
  • основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов
  • генеральный директор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов

Специальным гостем станет профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Смотреть всю программу конференции>>

Какие штрафы ждут собственников в 2025 году

В 2025 году для собственников и арендаторов недвижимости увеличится размер ряда штрафов, а также появятся новые.

Так, например, с этого года штраф за неуплату налога с продажи жилья вырос в два раза — с 20% до 40% от суммы налога; за нарушение правил использования газового оборудования — с 2 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

Новым наказанием станет штраф за самовольную замену батареи. За такое нарушение собственникам придется заплатить 800 руб.

Узнать подробнее обо всех нововведениях>>

Аналитики рассказали, как изменилась стоимость жилья в декабре

Средняя цена 1 кв. м первичной недвижимости в России в декабре составила 170,4 тыс. руб., это на 0,3% больше, чем в ноябре. Вторичка стоила 111,5 тыс. руб. (+0,4%). Такие данные привели эксперты Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера.

В рамках исследования эксперты проанализировали динамику цен за последние три года, разрыв между стоимостью предложения и сделки и сделали вывод о том, что недвижимость вскоре может стать дешевле.

Смотреть подробную аналитику по ценам на первичку и вторичку>>

Госдума отклонила законопроект об апартаментах

Депутаты Госдумы на этапе первого чтения отклонили проект закона, определяющий статус апартаментов.

Комплексы с жилыми и нежилыми помещениями (то есть апартаментами) предлагалось назвать многофункциональными зданиями. И на них, в свою очередь, распространить правила регулирования жилищных отношений, связанных в том числе с оплатой коммуналки, порядком проведения общего собрания собственников и так далее.

Этот законопроект внесли в Госдуму еще в 2021 году, его рассмотрение долго откладывали, и в итоге документ отклонили.

Узнать, в чем разница между апартаментами и квартирой>>

Россияне назвали главные критерии выбора жилья для посуточной аренды

Транспортная доступность стала самым важным фактором при выборе квартиры для краткосрочной аренды. Такой ответ дали почти 70% опрошенных подписчиков Telegram-канала Домклик.

Вторым по важности параметром стала инфраструктура (49%): наличие рядом с жильем торговых центров, магазинов, аптек, а также культурно-досуговых учреждений. На третьем месте оказалось наличие необходимой техники (46%).

Кроме этого, в рамках исследования аналитики Домклик определили города, где чаще всего снимают квартиры посуточно. На первом месте ожидаемо оказалась Москва.

Читать исследование полностью>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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