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Главное за неделю с 10 до 14 марта 2025 года

Дата публикации: 14 мар 2025
Главное за неделю с 10 до 14 марта 2025 года

Спрос на ипотеку в России пошел в рост

Россияне в феврале оформили в Сбербанке ипотечные кредиты на 126,2 млрд руб. Это на 80% больше, чем в январе. Таковы результаты исследования аналитического центра Домклик.

Что касается структуры выдач, наибольшая доля сделок отмечена на первичном рынке — около 70%, она остается на рекордно высоком уровне. Доля готового жилья увеличилась до 25%. Что касается ИЖС, в этом сегменте спрос сдержанный — на него приходится лишь 3%.

По спросу на новостройки лидируют Бурятия, Хабаровский край, Архангельская область, на вторичку — Чечня, Томская и Амурская области, а на ИЖС — Якутия, Астраханская область и Камчатский край.

Подробнее о ситуации на рынке ипотеки>>

Доля льготной ипотеки в феврале рекордно выросла

Граждане России в феврале взяли ипотечные кредиты с господдержкой на 107 млрд руб. Это в два раза больше, чем в январе. Вместе с тем доля льготной ипотеки в общем объеме выдач достигла 84%. К такому выводу пришли аналитики Домклик.

Больше всего — 91,1 млрд руб. — Сбер выдал по «Семейной ипотеке». Наиболее активно кредиты по программе брали в Хакасии — в этом регионе на нее пришлось 90% всех выданных средств.

А по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» россияне оформили кредиты на 8 млрд руб. Это на 71,1% больше, чем в январе.

Читать исследование полностью>>

Ипотечное страхование жизни в Сбере стало доступно клиентам других банков

У ипотечных заемщиков 12 банков появилась возможность застраховать жизнь и здоровье в Сбере. Этот перечень будет расширяться.

Программа страхования жизни и здоровья доступна клиентам: Т-Банка, Промсвязьбанка, Росбанка, МТС Банка, Ак Барс Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Абсолют Банка, Банка «Центр-инвест», Примсоцбанка, Банка Левобережный, Банка «Кубань Кредит», БЖФ Банка.

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка

Оформить полис можно на сайте СберСтрахования жизни — он доступен как для действующей ипотеки, так и для новой. Чтобы рассчитать стоимость страховки, достаточно заполнить информацию об остатке по кредиту, поле и возрасте, а также сообщить о хронических болезнях и инвалидности, если они есть.

Читать о том, зачем нужно страховать жизнь и здоровье>>

Рейтинг подрядчиков появился на Домклик

Выбрать компанию для строительства дома на Домклик стало еще удобнее — благодаря запуску рейтинга подрядчиков.

Рейтинг учитывает максимально полную информацию о подрядчике:

  • документы;
  • проверку банком;
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Это поможет найти проверенного и надежного подрядчика и быть спокойным за качество строительства дома.

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Прописку в квартире предложили сделать добровольной

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому регистрация по месту пребывания и месту жительства для граждан РФ станет правом, а не обязанностью.

По закону прописка по месту жительства или пребывания, то есть постоянная либо временная, должна быть у всех россиян. В противном случае им грозит штраф.

В свою очередь, авторы законопроекта считают, что система обязательной регистрации не учитывает реальные жизненные обстоятельства граждан. Многие арендодатели не хотят прописывать жильцов в своих квартирах. Из-за этого, подчеркивают депутаты, вторые не могут зарегистрироваться в жилье и рискуют получить штраф. В связи с этим они предлагают отменить обязательную прописку для граждан РФ в пределах страны и сделать ее добровольной.

Узнать больше о правилах регистрации в жилье>>

Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за жилье

После покупки недвижимости в ипотеку или без нее можно вернуть себе часть денег — через налоговый вычет. В видео рассказали, как это сделать.

Более подробно об оформлении налогового вычета читайте в статье.

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Чем запомнилась эта неделя вам?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии8
Н
Наталья Н.
3 дня назад

Программа Дальневосточная ипотека на строительсво на Дальневосточном гектаре под 2% своими силами возобновили? Можно подавать заявку?

Домклик
2 дня назад

Наталья Н.здравствуйте! Строительство жилого дома по госпрограммам возможно с программой субсидирования от застройщика.

Для расчёта условий рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Л
Лариса А.
4 дня назад

Будет ли действовать с 1апреля сельская ипотека?

Домклик
2 дня назад

Лариса А.здравствуйте! Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.

Е
Елена Л.
6 дней назад

С1 апреля будет ли действовать семейная ипотека на вторичное жилье в Сыктывкаре?

Домклик
4 дня назад

Елена Л.здравствуйте! Точный список регионов будет известен 1 апреля 2025 года.

Д
Дальнегорск Н.
15 мар 2025

Ужасная новость о семейной ипотеке!

Где такой город, где не более двух домов строится и при этом Вторичка не старше 20 лет?!

Что за деятель это придумал!?

Люди, как не могли купить жильё в городе, где нет застройщиков, так и не могут, под льготную ипотеку! А мы еще и моно-город🤦власти подталкивают людей бежать из малых городов или как это расценивать?

Домклик
6 дней назад

Дальнегорск Н.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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