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ГК «А101» и СберБанк снизили ипотечную ставку до 2,55%

Дата публикации: 22 апр 2021
ГК «А101» и СберБанк снизили ипотечную ставку до 2,55%

Застройщик «А101» заключил соглашение со СберБанком о запуске новых условий ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

С 21 апреля покупатели квартир в новостройках от группы компаний «А101» смогут оформить ипотеку по ставке 2,55%.

Предложение действует при минимальном первоначальном взносе от 30% и сроке кредита от 12 до 20 лет. 

«На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в ЖК «Прокшино» составляет порядка 10 млн рублей. Стоимость кредита — 7 млн рублей, срок кредитования — 20 лет. По льготной ставке ежемесячный платеж составит 37 264 рубля, что сопоставимо с арендой однокомнатной квартиры в Москве» — прокомментировала Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101».

Со взносом от 30% также можно оформить ипотеку под 0,95% на срок до 7 лет.

Взяв ипотеку на 12 лет, клиенты ГК «А101» будут платить по ставке 2,05%, 20-30 лет — 3,75%.

На сегодняшний день базовая ставка по господдержке СберБанка, которая применяется при минимальном первоначальном взносе от 15% и сроке до 30 лет, составляет 5,75% годовых. 

Рассчитать ипотеку с господдержкой

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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