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Число пожаров в жилье снизилось на 12% за год

Дата публикации: 07 янв 2025
Число пожаров в жилье снизилось на 12% за год

В частных домах и квартирах россиян в 2024 году произошло свыше 96 тыс. пожаров, что на 12% меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщает МЧС России.

«С начала 2024 года произошло более 344 тыс. пожаров. Из них более 96 тыс. пришлось на жилые дома и квартиры. Это почти на 13 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, более половины пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и использования электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем стало причиной каждого третьего пожара в доме или квартире, добавили в МЧС.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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