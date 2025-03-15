10 фактов о лифтах, которые могут удивить
Нас окружают миллионы разных устройств, механизмов, гаджетов и технических решений, созданных для нашего комфорта. Одно из них — лифт, без которого невозможно представить современную многоэтажку или торговый центр. При этом мало кто знает о том, что первые упоминания о нем появились еще в первом веке до нашей эры: о конструкции лифта писал архитектор и механик Марк Витрувий Поллион.
Вместе с экспертами Щербинского лифтостроительного завода (входит в группу ДОМ.РФ) собрали 10 интересных фактов про лифты, которые вы могли не знать.
Факт №1: Первый прототип лифта построил Архимед
Самый первый подъемный механизм, который по принципу работы отдаленно напоминает привычный нам лифт, создал древнегреческий математик, физик и инженер Архимед приблизительно в 236 году до нашей эры. Считается, что примитивные подъемники использовали еще в середине VI века в монастыре Святой Екатерины в Египте, известном как Синайский мужской монастырь, а также в XVIII и XVII веках в Виндзорском замке в Великобритании и в одном из парижских дворцов.
Позднее, в 1861 году, мир увидел первый электрический лифт с системой задержки машины в шахте при обрыве каната, а в 1867 году на Всемирной Парижской выставке продемонстрировали гидравлические лифты, которые затем использовали на Эйфелевой башне.
Факт №2: Первый электрический лифт поднимался на 22 метра за 11 секунд
Первый электрический пассажирский лифт создала немецкая компания Siemens&Halske в 1880 году. Он поднимался на высоту 22 метра за 11 секунд, и эта скорость впечатляла многих современников. Устройства этой компании покупали не только в Европе, но и в Российской империи. Например, в Доме Мертенса на Невском проспекте до сих пор работает лифт Siemens&Halske, установленный в 1907 году. Его кабина — из красного дерева, а внутри — диванчик, обтянутый красной кожей.
Факт №3: Первый российский лифт изобрел Кулибин
Первый в Российской империи пассажирский подъемный механизм появился в Санкт-Петербурге. Известный изобретатель Иван Кулибин в 1795 году разработал конструкцию винтового пассажирского лифта для Зимнего дворца, чтобы 66-летняя на тот момент императрица Екатерина II не тратила силы на ходьбу по лестницам.
Также к первым подъемным механизмам, применяемым в дореволюционной России, можно отнести обеденный стол на 14 персон в Петергофе. Его установили еще при Петре Великом и поднимали на разные этажи с помощью особого приспособления.
Факт №4: В Москве первый электрический лифт появился в доходном доме
Первый электрический лифт в Москве установили при императоре Николае II в 1901 году в доходном доме на Рождественском бульваре. Массово же внедрять в гражданское строительство в стране начали только в послевоенные годы в 1949 году, когда Совет Министров СССР принял постановление «Об организации производства лифтов».
Лифты в выносных стеклянных шахтах первым в России (тогда в СССР) придумал архитектор Иван Жолтовский. Они появились почти во всех его послевоенных жилых постройках, в том числе в доме Высшего совета народного хозяйства на проспекте Мира в Москве.
Факт №5: Систему ловителей создал американец Элиша Отис
Так называется система безопасности, и разработал ее американский конструктор Элиша Грейвс Отис. Она задерживала груз при обрыве троса или каната, что было залогом безопасности подъемного механизма.
Свое изобретение Отис презентовал в 1854 году на выставке в Нью-Йорке необычным способом, заставив публику содрогнуться: он встал на открытую платформу подъемника и приказал помощнику обрубить удерживавший ее трос. На удивление зрителей разработчик остался на месте и не провалился в шахту. Это стало важным шагом в развитии лифтового оборудования.
Факт №6: Самый высокий лифт в России — в Москва-Сити
Самый высокий пассажирский лифт в РФ ожидаемо находится в столичном деловом центре Москва-Сити, в «Башне Федерация». Кабина лифта следует со второго подземного на 94-й этаж без остановок и поднимается на высоту 355 метров. Более того, лифты «Башни Федерация» считаются еще и самыми быстрыми: их скорость достигает 8 метров в секунду, и на момент их установки в России оборудования с аналогичными характеристиками не было.
Высокоскоростные лифты для нашей страны уже не новшество. Щербинский лифтостроительный завод в 2024 году получил сертификат на производство лифтов со скоростью 4 метра в секунду, а в 2025 году планирует завершить испытания лифтов со скоростью 8 метров в секунду.
Факт №7: Лифт — самый безопасный «транспорт»
Ежедневно лифтами пользуются около 85% жителей городов вне зависимости от их статуса или возраста, а это примерно 8 из 10 жителей Земли. Один среднестатистический лифт совершает за год 61 тыс. поездок и находится в движении 1 278 часов. За это время он преодолевает расстояние в 10 тыс. километров и перевозит 9 тыс. тонн груза и пассажиров.
Несмотря на распространенные в кинематографе мифы, поездка в лифте в десятки раз безопаснее, чем на велосипеде, автомобиле, самолете или поезде. Согласно статистике, риск попасть в аварию на лифте в 2 тыс. раз ниже, чем в маршрутке, автобусе или личном авто. Кроме того, современные кабины делают огнестойкими и даже приспособленными для работы во взрывоопасных зонах.
Факт №8: У лифтов есть элементы безопасности
Лифты производят по очень строгим правилам и стандартам. Более того, для безопасности пассажиров предусмотрено сразу несколько систем, таких как ограничители скорости и ловители, которые останавливают кабину, если ее скорость слишком высокая. Помимо этого, лифты оборудованы грузовзвешивающим устройством — оно не дает перегруженному «транспорту» двигаться. И фотобарьером, благодаря которому двери лифта не закроются, а кабина не поедет при наличии препятствия в дверном проеме.
Факт №9: Зеркала в лифтах висят не для красоты
Наверняка многие обращали внимание на наличие зеркал в лифтах. Однако установили их там не просто так. По одной из версий, в начале ХХ века менеджеры делового центра стали жаловаться на медленное движение лифтов. Они уже достаточно устарели, а модернизировать их было слишком дорого.
Основатель русско-американской социологической школы Иван Сорокин предложил повесить в кабинах зеркала и названия моделей лифтов. И это сработало — жалобы прекратились. Более того, менеджеры даже стали говорить, что лифты теперь ходят быстрее, хотя на самом деле это было не так. А секрет в том, что пассажиры во время движения в кабине просто были заняты тем, что разглядывали себя в зеркале и читали установленные таблички. Такое простое решение взяли на вооружение и стали использовать дальше.
Также зеркала визуально увеличивают пространство лифта, помогая людям, страдающим клаустрофобией, преодолеть свои страхи. А еще они позволяют видеть все происходящее в лифте — это крайне важно, когда речь идет о безопасности пассажиров. В конце концов, человек отвлекается, просто смотря на себя перед выходом из дома. В дополнение зеркала способны помочь людям с ограниченными возможностями: например, задним ходом на колясках легче выезжать, глядя в отражение.
Факт №10: Грузоподъемность лифта зависит от площади пола
Грузоподъемность лифта рассчитывается исходя из полезной площади пола в кабине. При этом условная средняя масса человека — 80 кг. Сегодня самый обычный пассажирский лифт в многоквартирном доме, как правило, способен поднять 400 кг, что равно пяти взрослым пассажирам. Вместимость кабины рассчитывается по количеству человек либо делением числа номинальной грузоподъемности лифта на 80 с округлением полученного результата.
Все характеристики лифтов — размеры, соотношение грузоподъемности, высоты и другие — зафиксированы ГОСТом. Кстати, не совсем корректно называть лифты большей грузоподъемности в вашем доме «грузовыми», поскольку это все те же пассажирские лифты, только большего размера, так как рассчитаны на перевозку восьми-13 человек. В торгово-офисных зданиях можно встретить лифты грузоподъемностью на 1,6 тыс. и даже 2 тыс. кг. Они способны перевозить до 25 пассажиров, при этом площадь пола составляет до 4 «квадратов».
Я застрял в лифте: что делать
- Факт №1: Первый прототип лифта построил Архимед
- Факт №2: Первый электрический лифт поднимался на 22 метра за 11 секунд
- Факт №3: Первый российский лифт изобрел Кулибин
- Факт №4: В Москве первый электрический лифт появился в доходном доме
- Факт №5: Систему ловителей создал американец Элиша Отис
- Факт №6: Самый высокий лифт в России — в Москва-Сити
- Факт №7: Лифт — самый безопасный «транспорт»
- Факт №8: У лифтов есть элементы безопасности
- Факт №9: Зеркала в лифтах висят не для красоты
- Факт №10: Грузоподъемность лифта зависит от площади пола
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