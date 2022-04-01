В каких районах Челябинска дешевле всего арендовать квартиру
Рассказываем, в каких районах Челябинска аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры Челябинска можно найти в Металлургическом районе, где цена аренды стартует от 10,8 тыс. рублей за однушку.
Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры логично сосредоточены в престижном Центральномрайоне с ценником в 16 тыс. рублей. Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 12,8 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Калининскомрайоне.
В каком районе дешевле всего внять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек вновь становится промышленный Металлургический район с ценником в 12,4 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры также как и однушки расположены в Центральном районе, а средние по стоимости в 14,9 тыс. рублей — в Калининском.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Челябинске обойдется в Ленинском районе — 19,5 тыс. рублей. А лидером по дороговизне все также остается Центральный район с ценником в 44,8 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Челябинске составляет 25,7 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Ленинском районе, можно сэкономить больше 6 тысяч рублей.