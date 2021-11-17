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Недвижимость
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Как выбрать и купить квартиру в Челябинске

Дата публикации: 17 нояб 2021
Как выбрать и купить квартиру в Челябинске
Содержание

Собираетесь купить квартиру в Челябинске? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит недвижимость, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Челябинске небольшой.

Сколько стоят квартиры в Челябинске

По данным Домклик за октябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Челябинске на вторичном рынке — 51 618 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 57 216 рублей.

Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем челябинская квартира на «вторичке» будет стоить 2,6 млн рублей. Квартира в новом доме в Челябинске обойдется чуть дороже — 2,9 млн рублей.

Как выбрать квартиру в Челябинске

Примите решение. Соберитесь вместе со всеми, кто принимает решение о покупке квартиры в Челябинске, и запишите на листе бумаги идеи, характеристики и варианты, которые кажутся вам важными для жизни в будущей квартире.

Определитесь с локацией. Подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, как будете проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.

Используйте поиск на Домклик. Тут много вариантов, которых нет на других сайтах, и есть полезные фильтры: они помогут найти квартиры со скидками от застройщиков в Челябинске. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.

Определитесь с бюджетом. Рассчитайте свои финансы. Учитывайте платежи по кредитам, возможные доходы от продажи машины и все свои запасы. Подумайте, хватит ли вам своих накоплений, или взять ипотеку в Челябинске.

🔎Найти и выбрать квартиру

Как подготовиться к покупке квартиры в Челябинске

Подготовьтесь к переговорам с продавцом, чтобы задать правильные вопросы и ничего не упустить. 

✅ Узнайте, на что обратить внимание при просмотре квартиры.

✅ Будьте внимательны при проверке документов на квартиру и общении с продавцами — лучше перепроверить всё несколько раз, отказаться от подозрительного варианта. 

✅ Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.

✅ Никакой суеты и необдуманных решений! Запомните главное: вы покупаете квартиру, в которой будете жить еще много лет. Поэтому спешить здесь нельзя.

Как купить квартиру в Челябинске недорого

Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Челябинске на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.  

Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.

Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Челябинске и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.

🔑Рассчитать ипотеку

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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