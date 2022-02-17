Как поменялись цены на квартиры в Ростове-на-Дону за год
На основе открытых данных Домклик выяснили, как в 2021 году изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Ростове-на-Дону.
Цены на недвижимость в Ростове-на-Дону с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года один кв. м жилья на вторичном рынке в Ростове-на-Дону в среднем стоил 66 тыс. рублей. За год цены изменились, и в январе 2022 года средняя стоимость вторички составляла уже 90 тыс. рублей за кв. м.
Цены на квартиры в новостройках в Ростове-на-Дону выросли немного заметнее. По данным за январь 2021 года, стоимость одного кв. м первичного жилья составляла также 66 тыс. рублей. В январе 2022 года цена выросла до 93 тыс. рублей за кв. м.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
66 346
Январь 2022
90 368
Новостройки
Январь 2021
66 416
Январь 2022
93 071
Купить однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону: цена вопроса
Выясним, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону за прошедший год. В качестве примера возьмем «однушку» площадью 36 кв. м.
В январе 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая квартира обошлась бы в 2,39 млн рублей. В январе текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3,25 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 860 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то ценник на «однушку» площадью 36 кв. м вырос с 2,39 млн рублей в январе 2021 года до 3,35 млн рублей в январе 2022. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках в Ростове-на-Дону в среднем повысились на 960 тыс. рублей.