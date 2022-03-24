Как поменялись цены на квартиры в Красноярске за год
На основе открытых данных Домклик выяснили, как в 2021 году изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Красноярске.
Цены на недвижимость в Красноярске с 2021 по 2022 гг.
В марте 2021 года один кв. м жилья на вторичном рынке в Красноярске в среднем стоил почти 78 тыс. рублей. За год цены изменились, и в марте 2022 года средняя стоимость вторички составляла уже 93 тыс. рублей за кв. м.
Цены на квартиры в новостройках в Красноярске тоже выросли — с 77 тыс. рублей за кв. м в марте 2021 года до 99 тыс. рублей в марте 2022.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Март 2021
77 500
Март 2022
93 020
Новостройки
Март 2021
77 000
Март 2022
98 800
Купить однокомнатную квартиру в Красноярске: цена вопроса
Выясним, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Красноярске за прошедший год. В качестве примера возьмем «однушку» площадью 36 кв. м.
В марте 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая квартира обошлась бы в 2,79 млн рублей. В марте текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3,35 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 560 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то ценник на «однушку» площадью 36 кв. м в Красноярске вырос с 2,77 млн рублей в марте 2021 года до 3,56 млн рублей в марте 2022. За год однокомнатные квартиры в новостройках в среднем подорожали на 790 тыс. рублей.