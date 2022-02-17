Как поменялись цены на квартиры в Екатеринбурге за год
На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и новостройки в Екатеринбурге за минувший год.
Цены на недвижимость в Екатеринбурге с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке составляла почти 83 тыс. рублей. В январе 2022 года один кв. м готового жилья в столице Урала равен 100 тыс. рублей.
Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 86 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Екатеринбурга составляет 108 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
82 897
Январь 2022
100 842
Новостройки
Январь 2021
86 372
Январь 2022
108 500
Как поменялись цены на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге
Посчитаем, как в Екатеринбурге изменились цены на однокомнатные квартиры. Пусть площадь нашей условной «однушки» будет равна 36 кв. м.
Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 3 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет уже 3,6 млн рублей. За год цены в Екатеринбурге на «однушки» в готовых домах выросли на 600 тыс. рублей.
Купить квартиру в новостройке в Екатеринбурге в январе 2021 года можно было за 3,1 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 3,9 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках поднялись на 800 тыс. рублей.