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Недвижимость
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Как поменялись цены на квартиры в Екатеринбурге за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как поменялись цены на квартиры в Екатеринбурге за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и новостройки в Екатеринбурге за минувший год.

Цены на недвижимость в Екатеринбурге с 2021 по 2022 гг.

В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке составляла почти 83 тыс. рублей. В январе 2022 года один кв. м готового жилья в столице Урала равен 100 тыс. рублей.

Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 86 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Екатеринбурга составляет 108 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Январь 2021

82 897

Январь 2022

100 842

Новостройки

Январь 2021

86 372

Январь 2022

108 500

Как поменялись цены на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге

Посчитаем, как в Екатеринбурге изменились цены на однокомнатные квартиры. Пусть площадь нашей условной «однушки» будет равна 36 кв. м.

Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 3 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет уже 3,6 млн рублей. За год цены в Екатеринбурге на «однушки» в готовых домах выросли на 600 тыс. рублей.

Купить квартиру в новостройке в Екатеринбурге в январе 2021 года можно было за 3,1 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 3,9 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках поднялись на 800 тыс. рублей. 

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