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Недвижимость
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Как изменились цены на квартиры в Воронеже за год

Дата публикации: 24 мар 2022
Как изменились цены на квартиры в Воронеже за год
Содержание

С помощью открытых данных Домклик посчитали, как за прошедший год в Воронеже изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке.

Цены на недвижимость в Воронеже с 2021 по 2022 гг.

В марте 2021 года квартиры на вторичном рынке в Воронеже стоили дороже, чем новостройки — 64,7 и 62 тыс. рублей за кв. м соответственно. За год ситуация изменились, причем больше выросли цены на первичку. В марте 2022 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке составляла уже 84 тыс. рублей за кв. м, а средняя цена новостройки — 88,5 тыс. рублей за кв. м.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Март 2021

64 726

Март 2022

84 122

Новостройки

Март 2021

62 000

Март 2022

88 586

Купить однокомнатную квартиру в Воронеже: цена вопроса

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Воронеже на примере «однушки» площадью 36 кв. м.

В марте 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая сделка обошлась бы в 2,3 млн рублей. В марте текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 700 тыс. рублей.

Что касается новостроек, то в марте 2021 года купить «однушку» площадью 36 кв. м в Воронеже можно было за 2,2 млн рублей. В марте 2022 года средняя стоимость такой же квартиры составила почти 3,2 млн рублей. По сравнению с вторичным рынком, цены на «однушки» в новостройках Воронежа увеличились более заметно — в среднем на 1 млн рублей. 

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