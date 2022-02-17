Как изменились цены на квартиры в Самаре за год
С помощью открытых данных Домклик посчитали, как в 2021 году изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Самаре.
Цены на недвижимость в Самаре с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года один кв. м жилья на вторичном рынке Самары в среднем стоил почти 66 тыс. рублей. За год цены изменились, и в январе 2022 года средняя стоимость вторички составляла уже 89 тыс. рублей за кв. м.
Цены на квартиры в новостройках в Самаре тоже выросли — с 58 тыс. рублей за кв. м в январе 2021 года до 62 тыс. рублей в январе 2022.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
65 676
Январь 2022
88 727
Новостройки
Январь 2021
57 941
Январь 2022
61 615
Купить однокомнатную квартиру в Самаре: цена вопроса
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Самаре на примере «однушки» площадью 36 кв. м.
В январе 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая сделка обошлась бы в 2,36 млн рублей. В январе текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3,19 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 830 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то в январе 2021 года купить «однушку» площадью 36 кв. м в Самаре можно было за 2,09 млн рублей. В начале 2022 года стоимость такой же квартиры составила 2,22 млн рублей. По сравнению с вторичным рынком, цены на «однушки» в новостройках Самары увеличились не так заметно — в среднем на 132 тыс. рублей.