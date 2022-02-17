Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
277

Как изменились цены на квартиры в Самаре за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как изменились цены на квартиры в Самаре за год
Содержание

С помощью открытых данных Домклик посчитали, как в 2021 году изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Самаре. 

Цены на недвижимость в Самаре с 2021 по 2022 гг.

В январе 2021 года один кв. м жилья на вторичном рынке Самары в среднем стоил почти 66 тыс. рублей. За год цены изменились, и в январе 2022 года средняя стоимость вторички составляла уже 89 тыс. рублей за кв. м.

Цены на квартиры в новостройках в Самаре тоже выросли — с 58 тыс. рублей за кв. м в январе 2021 года до 62 тыс. рублей в январе 2022.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Январь 2021

65 676

Январь 2022

88 727

Новостройки

Январь 2021

57 941

Январь 2022

61 615

Купить однокомнатную квартиру в Самаре: цена вопроса

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Самаре на примере «однушки» площадью 36 кв. м.

В январе 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая сделка обошлась бы в 2,36 млн рублей. В январе текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 3,19 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 830 тыс. рублей.

Что касается новостроек, то в январе 2021 года купить «однушку» площадью 36 кв. м в Самаре можно было за 2,09 млн рублей. В начале 2022 года стоимость такой же квартиры составила 2,22 млн рублей. По сравнению с вторичным рынком, цены на «однушки» в новостройках Самары увеличились не так заметно — в среднем на 132 тыс. рублей.

Читайте также

Переехать на море: сколько стоят квартиры и дома на юге России

Цены и спрос на недвижимость в России: топ-5 регионов

В каких городах россияне хотят купить недвижимость

Аналитика рынка недвижимости от Домклик: почему в России подорожали квартиры

Что лучше: новостройка или вторичка

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал