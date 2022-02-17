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Недвижимость
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Как изменились цены на квартиры в Казани за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как изменились цены на квартиры в Казани за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и новостройки в Казани за минувший год.

Цены на недвижимость в Казани с 2021 по 2022 гг.

В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке в Казани составляла 99 тыс. рублей. В январе 2022 года один кв. м готового жилья в столице Татарстана равен почти 132 тыс. рублей.

Что касается цен на квартиры в новостройках в Казани, ситуация следующая. В январе прошлого года стоимость кв. м в новом доме составляла 105 тыс. рублей. За год цены изменились. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Казани составляет 150 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Январь 2021

99 375

Январь 2022

131 829

Новостройки

Январь 2021

105 039

Январь 2022

150 669

Как поменялись цены на однокомнатные квартиры

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры. Допустим, площадь нашей условной «однушки» — 36 кв. м.

Купить такую квартиру в Казани на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 3,57 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет уже 4,74 млн рублей. За год цены в городе на «однушки» в готовых домах выросли на 1,17 млн рублей.

Купить квартиру в новостройке в Казани в январе 2021 года можно было за 3,78 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 5,42 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках Казани поднялись на 1,64 млн рублей. 

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