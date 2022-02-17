Как изменились цены на квартиры в Казани за год
На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и новостройки в Казани за минувший год.
Цены на недвижимость в Казани с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке в Казани составляла 99 тыс. рублей. В январе 2022 года один кв. м готового жилья в столице Татарстана равен почти 132 тыс. рублей.
Что касается цен на квартиры в новостройках в Казани, ситуация следующая. В январе прошлого года стоимость кв. м в новом доме составляла 105 тыс. рублей. За год цены изменились. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Казани составляет 150 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
99 375
Январь 2022
131 829
Новостройки
Январь 2021
105 039
Январь 2022
150 669
Как поменялись цены на однокомнатные квартиры
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры. Допустим, площадь нашей условной «однушки» — 36 кв. м.
Купить такую квартиру в Казани на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 3,57 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет уже 4,74 млн рублей. За год цены в городе на «однушки» в готовых домах выросли на 1,17 млн рублей.
Купить квартиру в новостройке в Казани в январе 2021 года можно было за 3,78 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 5,42 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках Казани поднялись на 1,64 млн рублей.