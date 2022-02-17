Как изменились цены на квартиры в Челябинске за год
На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и квартиры в новостройках в Челябинске за прошедший год.
Цены на недвижимость в Челябинске с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке в Челябинске составляла 45 тыс. рублей. В январе 2022 года один кв. м готового жилья в городе равен почти 58 тыс. рублей.
Что касается цен на квартиры в новостройках в Челябинске, ситуация следующая. В январе прошлого года стоимость кв. м в новом доме составляла 63 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках в Челябинска составляет 69,5 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
45 053
Январь 2022
57 901
Новостройки
Январь 2021
63 339
Январь 2022
69 508
Как поменялись цены на однокомнатные квартиры
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры. Допустим, площадь нашей условной «однушки» — 36 кв. м.
Купить такую квартиру в Челябинске на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 1,6 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет 2 млн рублей. За год цены в городе на «однушки» в готовых домах выросли на 400 тыс. рублей.
Купить квартиру в новостройке в Челябинске в январе 2021 года можно было за 2,3 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 2,5 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках Челябинска поднялись на 200 тыс. рублей.