Где в Новосибирске дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах Новосибирска аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти в левобережной части города в Кировскомрайоне, где цена аренды стартует от 16,9 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры логично сосредоточены в Центральномрайоне с ценником в 26 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 20,1 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Советском и Дзержинскомрайонах.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек становится Первомайский район с ценником в 18,6 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в Центральном районе истоят 29,9 тыс. рублей, а средние по стоимости в 23,5 тыс. рублей можно найти в Ленинском районе.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Новосибирске обойдется в Первомайском районе — 23,3 тыс. рублей. А лидером по дороговизне остается Центральный район с ценником в 57,1 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Новосибирске составляет 34,7 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Первомайскомрайоне, можно сэкономить больше 11 тысяч рублей.