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Редактирование информации о компании

Дата публикации: 29 июн 2023
Редактирование информации о компании

Редактирование информации о компании и изменение настроек доступно только главе компании.

Можно отредактировать следующие параметры:

  • Торговое наименование - публичное название, доступное посетителям сайта Домклик в карточке компании и в рейтинге АН
  • Телефон, на который будут поступать звонки от клиентов
  • Тип компании
  • Описание – информация о компании, доступная посетителям сайта Домклик в карточке компании и в рейтинге АН
  • Логотип

❗️Юридическое наименование компании и ее юридический адрес изменить в личном кабинете нельзя — информация загружается в автоматическом режиме из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Чтобы отредактировать данные о компании, выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания». В открывшемся списке выберите компанию, которую хотите отредактировать.

Шаг 2. На странице профиля компании нажмите кнопку «Редактировать компанию».

Шаг 3. В открывшемся окне измените необходимую информацию о компании: логотип, торговое наименование, телефон, тип и нажмите кнопку «Сохранить изменения».

В течение нескольких секунд изменения вступят в силу и будут доступны всем пользователям Домклик.

Дополнительные настройки

Для агентств недвижимости

Для компаний-застройщиков

  • Назначение ответственного сотрудника для работы с бухгалтерской отчетностью
  • Назначение компании, которая сможет загружать фиды для вашей компании

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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