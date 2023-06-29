Редактирование информации о компании
Редактирование информации о компании и изменение настроек доступно только главе компании.
Можно отредактировать следующие параметры:
- Торговое наименование - публичное название, доступное посетителям сайта Домклик в карточке компании и в рейтинге АН
- Телефон, на который будут поступать звонки от клиентов
- Тип компании
- Описание – информация о компании, доступная посетителям сайта Домклик в карточке компании и в рейтинге АН
- Логотип
❗️Юридическое наименование компании и ее юридический адрес изменить в личном кабинете нельзя — информация загружается в автоматическом режиме из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Чтобы отредактировать данные о компании, выполните следующие действия:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания». В открывшемся списке выберите компанию, которую хотите отредактировать.
Шаг 2. На странице профиля компании нажмите кнопку «Редактировать компанию».
Шаг 3. В открывшемся окне измените необходимую информацию о компании: логотип, торговое наименование, телефон, тип и нажмите кнопку «Сохранить изменения».
В течение нескольких секунд изменения вступят в силу и будут доступны всем пользователям Домклик.
Дополнительные настройки
Для агентств недвижимости
- управление услугой «Продажа Правовой экспертизы»
- отображение компании на Витрине АН – отключение настройки позволяет скрыть компанию в Витрине агентств недвижимости
- управление услугой «Подбор новостроек»
Для компаний-застройщиков
- Назначение ответственного сотрудника для работы с бухгалтерской отчетностью
- Назначение компании, которая сможет загружать фиды для вашей компании