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Бухгалтерские документы

Дата публикации: 30 июн 2023
Бухгалтерские документы

Руководителю компании, заключившей договор с ПАО Сбербанк или Домклик, доступен раздел «Договоры и документы».  В разделе доступны закрывающие документы за отчётный период, которые формируются в течение 10 рабочих дней следующего месяца.

Руководитель может предоставить доступ к разделу с документами для своих сотрудников. Для этого:

Шаг 1. Перейдите в «Кабинет партнёра», в раздел «Сотрудники»

Шаг 2. Нажмите кнопку «Настроить права»

Шаг 3. Введите в строке поиска ФИО или номер телефона сотрудника и наделите его правами бухгалтера. Сотрудник должен иметь учетную запись в Домклик PRO.

Все сотрудники, с доступом к разделу, будут отражены в списке ниже. При необходимости, сотрудника в любой момент можно из списка исключить. При увольнении сотрудника, он автоматически лишается прав на доступ в раздел.

❗️Для того, чтобы один сотрудник мог видеть документы нескольких компаний одного холдинга, необходимо, чтобы руководитель каждого юридического лица открыл ему доступ к разделу.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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