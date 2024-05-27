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Страхование
Страхование
Зачем нужно страхование жизни и недвижимости при ипотеке: обязательно ли оформлять полисы. Что будет, если не продлить полис страхования по ипотеке. Как загрузить страховой полис на Домклик.
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Содержание
Страхование
Страхование жизни и недвижимости
Как предоставить страховой полис в банк
Что будет, если не предоставить полис страхования
Что делать при наступлении страхового случая
Вы загрузили полис, а ставка не изменилась
Где найти оформленный полис
Как продлить Домклик Плюс
Досрочное погашение
Получить справку, выписку или согласие банка
Налоговый вычет
Снятие обременения
Как оплачивать ипотеку
Что делать после сдачи новостройки
Как решить вопросы по ипотеке с банком
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Чаты Домклик: как найти нужный и задать вопрос
Продажа ипотечной квартиры с сохранением ставки
Страхование жизни и недвижимости
Страхование залога является обязательным, а страхование жизни даёт скидку на ставку -1%.
Как предоставить страховой полис в банк
Загрузите страховой полис и квитанцию об оплате по ссылке в статье и нажмите кнопку «Отправить».
Что будет, если не предоставить полис страхования
Банк начисляет неустойку (штраф, пени) на остаток по кредиту.
Что делать при наступлении страхового случая
Заполните заявление, соберите документы и отправьте их в страховую компанию.
Вы загрузили полис, а ставка не изменилась
Ставка по ипотеке снизится на 1% после следующей платёжной даты.
Где найти оформленный полис
Инструкция, где найти оформленный полис страхования в личном кабинете Домклик.
Как продлить Домклик Плюс
Благодаря пакету «Домклик Плюс» можно снизить ставку по ипотеке на 1%. Рассказываем, как его продлить и сохранить пониженную ставку по кредиту.
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