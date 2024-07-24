Застройщик «Брусника» первым в России запустил траншевую ипотеку на готовое жилье
Застройщик «Брусника» в партнерстве со Сбербанком запустил траншевую ипотеку, при которой кредит выдается по частям, на готовую недвижимость. Ранее такой механизм использовали только при продаже строящегося жилья.
Условия траншевой ипотеки
Суть траншевой ипотеки заключается в том, что кредит банк предоставляет частями. Соответственно, и ежемесячный платеж возрастает постепенно.
Так, Сбербанк разбивает заем на пять равных частей и выдает их в течение года или двух лет в зависимости от цены квартиры.
Программа траншевой ипотеки действует на сданные ЖК застройщика в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Новосибирске и Сургуте. Купить по ней можно в том числе апартаменты.
Минимальный первоначальный взнос — 15%. Вместе с тем покупатели могут воспользоваться программой обмена «Брусники» и зачесть стоимость старой квартиры. Максимальная сумма кредита — 30 млн руб.
Примеры
Допустим, вы мечтали о загородном доме, но были не готовы отказаться от городской инфраструктуры. Компромисс нашелся в виде квартиры с террасой в квартале «Депо» за 8,69 млн руб. Первый взнос — 3,4 млн руб., сумма кредита — 5,29 млн руб.
По программе траншевой ипотеки сроком на год первые три месяца платеж составит 16,8 тыс. руб., следующие три месяца — 33,6 тыс., потом 50,4 и 67,2 тыс. руб. соответственно. И только спустя год платеж становится 84 тыс. руб.
Еще один пример: В ЖК «Южные кварталы» есть просторная квартира площадью 130 «квадратов», которая состоит из трех спален, двух балконов и подходит для большой семьи. Стоимость жилья — 18,95 млн руб.
Предположим, у вас есть квартира меньшей площади, которую выкупает «Брусника.Обмен», оценив в 9,5 млн руб. В данном случае сумма кредита составит 9,45 млн руб., а транши растянутся на два года.
Первые полгода ежемесячный платеж будет 30 тыс. руб., следующие полгода — 60 тыс. руб. Спустя еще шесть месяцев сумма увеличится до 90 тыс. руб., потом — до 120 тыс. руб. И только через два года ежемесячный платеж составит 150 тыс. руб. При этом кредит можно погашать досрочно, уменьшая платеж или срок займа.
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Это в каком городе квартира с террасой за 8,6 млн? Или 130 кВ за 18? 🥹
Елена Ш.здравствуйте! ЖК «Депо» находится в Екатеринбурге. Можете посмотреть предложения в этом ЖК здесь.
У кого такие денги есть?кто такую ипотеку осилит??
Арам М.здравствуйте. Благодарим, что нашли время поделиться своим мнением. Возможности у всех разные. К тому же, можно погашать ипотеку досрочно, уменьшая тем самым сумму платежа или срок кредита.
Все для дома людей, но только через кредит, финансовая система все поглотила, но настанет время, когда эта система сама себя съест 😄
🥲
Где же такие зарплаты взять хотя бы 60000 в месяц погашать не говоря уже о 120-150 тысячах?!
Андриян Г.здравствуйте. У всех разные возможности. К тому же, если погашать кредит досрочно, можно уменьшить платеж.
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