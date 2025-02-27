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Все строящееся жилье в России оцифруют

Дата публикации: 27 фев 2025
Все строящееся жилье в России оцифруют

Каждой квартире, строящейся по договору долевого участия, присвоят персональный номер. Это нужно для повышения прозрачности и безопасности сделок. Об этом сообщил и. о. гендиректора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«ДОМ.РФ работает над внедрением идентификатора квартир, строящихся по договорам долевого участия (ДДУ). Новшество появится в Единой информационной системе жилищного строительства на портале наш.дом.рф», — сказал он в ходе конференции Domclick Digital Day в Казани.

Что это значит? Каждому помещению — квартире, машино-месту, кладовой и так далее — на время строительства будут присваивать индивидуальный номер по аналогии с кадастровым. Такую работу уже начали, но пока эти номера доступны только застройщикам в их личных кабинетах. Позже на портале опубликуют персональные карточки всех строящихся квартир в стране с уникальным номером, отметил Лукьянов.

Для чего это нужно? Благодаря персональному номеру любой человек сможет посмотреть все характеристики жилья в первоисточнике — на портале наш.дом.рф — и сравнить их с условиями договора ДДУ.

«Уникальный ID объекта долевого строительства станет новым революционным шагом в жилищной сфере. Его внедрение обеспечит более качественный и прозрачный обмен информацией в том числе между профессиональными участниками рынка: застройщиками, Росреестром, ипотечными кредиторами и кредиторами проектного финансирования, ДОМ.РФ, государственными и муниципальными органами и так далее», — сказал управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Что еще даст персональный номер объекта?

  • Банки и эскроу-агенты смогут, не запрашивая дополнительные документы у заемщика или застройщика, проверить недвижимость и оформить необходимые документы.
  • Это повысит качество аналитики в жилищном строительстве. Будет проще отслеживать статистику по рынку, так как будут доступны сведения о каждом помещении и сделках с ним на всем жизненном цикле.
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Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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