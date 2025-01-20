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В Москве оформили рекордное число электронных сделок с жильем

Дата публикации: 20 янв 2025
В Москве оформили рекордное число электронных сделок с жильем

Свыше 1,6 млн электронных заявлений подали москвичи в прошлом году на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости. Это максимальный годовой показатель, заявили в столичном управлении Росреестра.

«За 12 месяцев 2024 года Управлением Росреестра по Москве принято 1 611 049 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что стало новым годовым рекордом», — говорится в сообщении.

Это на 10% больше, чем в 2023 году (1 465 792), и на 57% больше, чем в 2022-м (1 024 935).

Отдельно в декабре прошлого года столичный Росреестр принял 172 258 электронных заявлений — это абсолютный месячный максимум за все время сбора статистики. По сравнению с тем же месяцем 2023-го и 2022-го рост составил 18,4% и 51,3% соответственно.

«В 2024 году продолжилась тенденция роста числа онлайн-заявлений, принятых Управлением. В среднем ежемесячно поступало порядка 134 тыс. пакетов документов, в то время как годом ранее — 122 тыс., а в 2022 году — 85 тыс. заявлений. Пиковые значения, когда количество заявлений превышало 140 тыс., пришлись на апрель, июль и октябрь», — отметил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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