Регистрация недвижимости по новому закону: как это будет?
13 августа 2019 года вступил в силу федеральный закон, который накладывает ограничения на регистрацию перехода права собственности дистанционно, без разрешения собственника.
Согласно новым правилам провести сделки с недвижимостью возможно будет только при наличии письменного согласия владельца недвижимости.
Действие закона не распространяется на электронную регистрацию сделок с недвижимостью (ипотечных и без ипотеки) через офисы Сбербанка предназначенные для проведения сделок с недвижимостью (п. 3 ч. 6 ст. 36.2 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости").
На что направлен закон?
286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»позволит защитить права граждан при оформлении сделок, которые совершаются при помощи электронной подписи.
Закон направлен на исключение мошеннических схем с чужими квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре, в том числе по поддельным документам.
Что изменилось?
Теперь если гражданин разрешает проведение сделок с его недвижимостью в электронном виде с использованием электронной подписи, то он должен подать письменное заявление в Росреестр или МФЦ.
Однако остается возможность подачи документов с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации и органа регистрации прав.
Можно ли провести электронную регистрацию сделки в Сбербанке?
При использовании сервиса «Электронная регистрация» заявление собственника недвижимости не требуется. Сервис позволяет покупателям недвижимости зарегистрировать право собственности без посещения Росреестра и МФЦ.
Никаких ограничений или проблем с отправкой документов на регистрацию через офисы Сбербанка не наблюдается и не ожидается.
«Таким образом сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина», – отмечает замглавы Кадастровой палаты.
А если сделка без ипотеки?
Сервис доступен как для сделок с ипотекой Сбербанка, так и для неипотечных сделок.
Как «Электронная регистрация» гарантирует безопасность в сделках с недвижимостью?
При оформлении электронной подписи в офисе банка проводится идентификация личности всех участников — продавцов и покупателей. Сотрудник проверяет подлинность паспорта, а также заказывает выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Банк работает только с Удостоверяющими центрами (УЦ), аккредитованными Росреестроми подтвердившими свою надежность на протяжении многих лет.
Изготовление электронной подписи через сервис «Электронная регистрация» осуществляется в полном соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
Предусмотрено 5 степеней защиты от подделки и мошенничества:
1. Клиент лично подписывает договор на оказание услуги «Электронная регистрация», предоставляет СНИЛС, ИНН, паспортные данные, номер телефона и электронную почту.
2. Клиент подписывает заявление на изготовление электронной подписи (УКЭП), где указывает, что все его данные верны и дает согласие на обработку своих персональных данных.
3. Подписанное заявление отправляется в Удостоверяющий центр, где оформляется сертификат проверки ключа электронной подписи с данными клиента. Сертификат также вручную подписывается клиентом.
Удостоверяющий центр проверяет данные, указанные клиентом, на предмет их актуальности и достоверности, запрашивая информацию в государственных информационных системах (ч. 2.2. ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи»). В случае выявления расхождений между данными, представленными клиентом, и данными, содержащихся в государственных базах данных, электронная подпись не выпускается.
4. Подписанный клиентом сертификат снова направляют в Удостоверяющий центр, и только после этого УЦ выпускает электронную подпись.
5. Непосредственно на сделке при подписании документов электронной подписью клиенту на его номер телефона приходит смс-код, который он сообщает менеджеру банка для совершения сделки. Без этого подтверждения сделка не состоится.
После сообщения клиентом смс-кода, пакет документов через специальную защищенную систему направляется в Росреестр для осуществления электронной регистрации перехода права собственности (п. 2 ч. 1 ст 18 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»).
«Электронная регистрация» позволяет покупателям недвижимости зарегистрировать право собственности без посещения Росреестра и МФЦ как для сделок с ипотекой Сбербанка, так и для неипотечных сделок.
Сервис был запущен в январе 2016 года «Центром недвижимости от Сбербанка». За время работы было зарегистрировано более 1 млн сделок по всей России.