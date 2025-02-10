Пенсии работающим пенсионерам предложили увеличить
Максимальную сумму пенсионных баллов для индексации страховой пенсии работающим пожилым людям предлагают повысить до 10. Такой законопроект внесен в Госдуму.
«Ежегодно 1 августа происходит перерасчет пенсий. Чем больше баллов пенсионер заработал, тем больше пенсия. Максимальное количество страховых пенсионных баллов для любого работающего гражданина при этом — 10, но для работающего пенсионера это лишь три балла», — пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
Таким образом, страховая пенсия работающих пожилых людей с 1 августа 2024 года выросла максимум на 399 руб.
Парламентарии считают такой подход несправедливым и предлагают использовать при перерасчете максимальный коэффициент в 10 баллов, что позволит увеличить размер пенсий.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.
Ипотека для пенсионеров и людей старшего возраста: условия в Сбербанке
Здесь другая проблема. Всю жизнь работаешь и пенсию больше 40 тысяч не получишь, т.к. есть ограничения. Поэтому выход только один - либо измените лимиты хотя бы до 200 тысяч, либо работаем в черную и ни копейки в текущий пенсионный фонд.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Когда была высокая безработица и хотели сократить расходы бюджета на выплату пенсий - пенсию работающим пенсионерам не индексировали или индексировали минимально, а когда возник жуткий кадровый дефицит - снова предложили индексировать, чтобы частично пенсионерами попытаться закрыть эту дыру, ну логично так-то)
Сергей Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Очень надеюсь, что примут!
Считаю справедливым, если работающему пенсионеру будут начислять пенсионные баллы наравне с обычными работниками. Страховые взносы за них работодатель оплачивает в полном объеме, так почему же они должны получать меньше баллов?