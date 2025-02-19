Названы самые популярные у туристов регионы РФ
Россияне в прошлом году чаще всего ездили отдыхать в Московский регион, Санкт-Петербург и область, а также в Краснодарский край и Татарстан. Об этом говорится в исследовании экспертов СберАналитики.
По их словам, 2024 год стал рекордным для внутреннего туризма. Тогда граждане совершили 161,8 млн поездок по стране — это на 6% выше, чем в 2023-м.
По данным аналитиков, каждый третий отдыхающий посетил Москву или Московскую область, 11% — Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 7,7% — Краснодарский край. Еще 2,3% побывали в Татарстане.
Как показало исследование, в среднем поездка в 2024 году длилась 5,6 дня. Больше времени туристы, как правило, проводят в отдаленных регионах (например, на Камчатке и Сахалине) либо в традиционных курортных местах (Краснодарском крае, Крыму и Дагестане).
Кроме этого, эксперты проанализировали отдыхающих по возрасту. Так, половина поездок по стране приходится на людей до 35 лет и старше 55 лет (26% и 24% соответственно). Каждому второму путешественнику — 35-55 лет. У трети туристов доход выше среднего по России — 90 тыс. руб.
В последние годы мы наблюдаем взрывной рост внутреннего туризма — россияне с интересом открывают для себя новые уникальные точки на карте нашей страны. По нашей оценке, за 2024 год граждане совершили 161,8 млн поездок по России, этот показатель стабильно растет, и за последние шесть лет он вырос на 41%. При этом доля лояльных российскому гостеприимству туристов за эти годы достигла 45% — это означает, что практически каждый второй турист возвращается в свой любимый регион отдыха в стране как минимум раз в два года.
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