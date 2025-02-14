Главное за неделю с 10 по 14 февраля 2025 года
Центробанк сохранил ключевую ставку в 21%
Совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании решил не менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 21%.
Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению.
По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.
<…> В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
В Центробанке уточнили, что рассмотрят повышение ключевой ставки с учётом устойчивости снижения инфляции на следующем заседании, которое запланировано на 21 марта 2025 года.
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Доля льготной ипотеки выросла почти до 80%
Около 80% выданных в январе ипотечных кредитов в Сбере пришлось на программы с господдержкой. Примерно на той же отметке их число находилось в декабре 2024-го, подсчитали аналитики Домклик.
Как рассказали эксперты, в декабре доля льготной ипотеки составила 77%, в январе — 78%. Она заметно подросла в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки была на уровне 70%.
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Повышение ключевой ставки предлагают согласовывать с Госдумой
Депутаты разработали законопроект, согласно которому Центробанк сможет существенно повышать ключевую ставку только после одобрения Госдумой. Такой документ внесен в нижнюю палату парламента.
Как предполагается, регулятор должен будет получать согласие на повышение процентной ставки в двух случаях:
- если ее планируется увеличить более чем на 1%;
- если рост ставки превышает размер годовой инфляции за предыдущий год, увеличенный в полтора раза.
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Посуточная аренда жилья подешевела на 37%
Ставка посуточной аренды жилья в среднем по стране в феврале 2025 года составила 3,1 тыс. руб., опустившись почти на 37% относительно середины декабря 2024 года.
Такая динамика связана в первую очередь с наступлением межсезонья на рынке краткосрочной аренды. В этот период туристическая активность замедляется, а ставки посуточной аренды падают.
Согласно данным Домклик24, значительнее всего цены снизились в Казани — почти на 40%, до 3,5 тыс. руб. за ночь.
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Новостройки рекордно лидируют в ипотеке Сбера
Доля новостроек в общем объеме ипотечных выдач в декабре 2024 года выросла сразу на 9%, до рекордных 70%. В январе 2025-го она продолжает оставаться на высоком уровне (около 71%).
Аналитики отмечают, что объемы выдач ипотеки на первичном рынке по-прежнему тесно связаны с мерами государственной поддержки. Так, в декабре доля «Семейной ипотеки» в сегменте новостроек составила около 74%, в январе — 79%.
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Домклик назвал самые низкие цены на аренду в Москве
Стоимость аренды жилья в Москве в январе в среднем составила 77,2 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив предложения квартир площадью 35 «квадратов».
За год, с января 2024-го, цена выросла на 16,1%. Тогда она была на уровне 66,5 тыс. руб. в месяц.
Аналитики также назвали минимальные арендные ставки на жилье в Москве в январе — они варьировались от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб. в месяц. Так, например, наиболее доступную по цене квартиру — за 20 тыс. руб. — можно было снять в Обручевском районе столицы.
Узнать, как правильно снять квартиру на долгий срок>>
Эксперт рассказала, зачем нужно разрешение опеки на сделку с недвижимостью
Продать или купить квартиру, у которой есть несовершеннолетние собственники, можно, но в некоторых случаях потребуется разрешение органов опеки. Почему его важно получить, рассказали в видео.
Подробную инструкцию, как получить разрешение опеки, а также узнать, какие документы нужны, можно в статье.
- Центробанк сохранил ключевую ставку в 21%
- Доля льготной ипотеки выросла почти до 80%
- Повышение ключевой ставки предлагают согласовывать с Госдумой
- Посуточная аренда жилья подешевела на 37%
- Новостройки рекордно лидируют в ипотеке Сбера
- Домклик назвал самые низкие цены на аренду в Москве
- Эксперт рассказала, зачем нужно разрешение опеки на сделку с недвижимостью
В Москве новостройки каждый день строят!!! Как и в других больших городах, огромеое кол-во людей попадают под кучи программ будь то семейная и тд! Огромное кол-во людей как брали кредиты так и берут! Тому док-ва сохранение ключевой ставки! А в провинциях никто ничего не строит! И никакие льготные программы не работают!!! Почему за счет провинциалов пытаются решить свою инфляцию??? У нас и зп тут не такие высокие и жилье купить сложнее стало.
Владимир С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Покупатели недвижимости прекрасно понимают,что банкам надо в первую очередь вернуть свои вложенные в новостройки средства. Соответственно и льготы по кредиту только на новострой! Но очень жаль,что при этом полностью забыли о том,что молодые семьи хотели бы жить на земле,приобретать в собственность жилые дома на вторичном рынке. Стоимость в разы меньше чем у новостройку в каменных джунглях,и для здоровья полезнее. Не секрет,что у нас во многих регионах стоят заброшенные ликвидные строения ,которые с удовольствием бы приобрели молодые семьи. Тогда бы и рождаемость повысилась!
Ярослава Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Ничего хорошего
Алексей В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.