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Цены на квартиры в новостройках Новосибирска за год выросли на 38%

Дата публикации: 27 янв 2022
Цены на квартиры в новостройках Новосибирска за год выросли на 38%

По информации сервиса «Открытые Данные», цены на квартиры в новостройках Новосибирска за минувший год выросли на 38%.

Так, средняя стоимость кв. м в новом доме в январе 2021 года в Новосибирске была 84 107 рублей. Согласно данным за последние 30 дней, цена за кв. м жилья в новостройках столицы Сибири составляет 116 678 рублей.

По словам вице-президента Российского Союза строителей, директора ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максима Федорченко, снижения цен на недвижимость в Новосибирске в 2022 году не ожидается. Как пишет РБК, это связано с ростом себестоимости строительства.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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