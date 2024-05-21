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Сервис «Кадастровые работы с Домклик»: что это и для кого

Недвижимость
21 мая 2024
1K
Сервис «Кадастровые работы с Домклик»: что это и для кого
Содержание

После того, как дом построен, его следует поставить на кадастровый учёт и оформить в собственность. Для этого необходим технический план, где будет прописана информация по вашему дому: площадь, этажность, расположение здания относительно земельного участка и так далее.

Сервис «Кадастровые работы с Домклик» упрощает постановку дома на учёт и регистрацию права собственности. Рассказываем подробнее.

О сервисе

Сервис «Кадастровые работы с Домклик» поможет поставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности за одну встречу и максимум семь дней без необходимости самостоятельно разбираться во всех нюансах, искать кадастрового инженера и посещать Росреестр или МФЦ.

На момент публикации материала услуга доступна клиентам в Москве, Московской области и Республике Саха (Якутия) на этапе оформления ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

До конца 2024 года сервис станет доступен для остальных регионов России и для сделок за свои средства.

Важно:

Государственный кадастровый учет — это внесение сведений об объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (о его существовании, характеристиках, прекращении его существования). Эту деятельность осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года.

Когда нужен кадастровый инженер

  1. При строительстве дома. Для новой постройки нужен технический план, который составляет кадастровый инженер. А этот документ, в свою очередь, необходим для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права собственности.
  2. После сноса дома/постройки. Специалист зафиксирует факт сноса и выдаст акт обследования, который нужен, чтобы снять дом с учета в ЕГРН.
  3. При уточнении границ земельного участка. В таком случае готовится межевой план.
  4. При перепланировке. Снос стен, разделение объекта на несколько самостоятельных объектов нужно отразить в техническом плане. Готовит его также кадастровый инженер.

Преимущества сервиса

  • Опытные специалисты. Кадастровые инженеры проходят строгий отбор для допуска к выполнению кадастровых работ и имеют обязательное членство в саморегулируемой организации.
  • Профессиональное сертифицированное оборудование. Кадастровые инженеры приедут со всем необходимым оборудованием.
  • Отсутствие необходимости самостоятельно посещать МФЦ. Кадастровый инженер самостоятельно подготовит пакет документов и подаст их на регистрацию.
  • Экономия времени. Для оформления «под ключ» нужна всего одна встреча с кадастровым инженером и до семи рабочих дней на регистрацию документов.

Как работает сервис

Шаг 1. Заявка и предоплата. Оставьте заявку на оформление услуги.

Шаг 2. Выезд для составления технического плана. После того, как вы сообщите о завершении строительства дома, Домклик подберет кадастрового инженера. Последний приедет в удобное для вас время и составит технический план. Вам необязательно быть на месте. Главное, чтобы у инженера был доступ к земельному участку и внутрь дома для обмера.

Шаг 3. Подготовка документов для регистрации. Инженер подготовит технический план и направит его вам на согласование.

Шаг 4. Регистрация права собственности. После согласования с вами технического плана кадастровый инженер направит документы на регистрацию в Росреестр. Срок регистрации права собственности, как правило, занимает до 7 дней.

Стоимость услуги

Стоимость договора для Москвы и Московской области

Основной объект: дом

Расстояние от МКАД до объекта менее 100 км:

Расстояние от МКАД до объекта более 101 км:

— при строительстве объекта до 150 кв. м — 32 300 рублей (включая госпошлину);

— от 151 до 250 кв. м — 42 300 рублей (включая госпошлину);

— от 251 до 350 кв. м — 55 300 рублей (включая госпошлину);

— от 351 до 500 кв. м — 76 300 рублей (включая госпошлину);

— от 501 кв. м производится индивидуальный расчет (от 218 рублей за 1 кв. м).

— при строительстве объекта до 150 кв. м — 38 300 рублей (включая госпошлину);

— от 151 до 250 кв. м — 48 300 рублей (включая госпошлину);

— от 251 до 350 кв. м — 61 300 рублей (включая госпошлину);

— от 351 до 500 кв. м — 82 300 рублей (включая госпошлину);

— от 501 кв. м производится индивидуальный расчет (от 248 рублей за 1 кв. м).

Дополнительные объекты: баня, гараж и другие постройки

Расстояние от МКАД до объекта менее 100 км:

Расстояние от МКАД до объекта более 101 км:

— при строительстве объекта до 50 кв. м — 7 100 рублей (включая госпошлину);

— от 51 до 100 кв. м — 9 500 рублей (включая госпошлину);

— от 101 до 150 кв. м — 12 400 рублей (включая госпошлину);

— от 151 до 250 кв. м — 17 400 рублей (включая госпошлину);

— от 251 кв. м производится индивидуальный расчет (от 85 рублей за 1 кв. м).

— при строительстве объекта до 50 кв. м — 9 300 рублей (включая госпошлину);

— от 51 до 100 кв. м — 11 200 рублей (включая госпошлину);

— от 101 до 150 кв. м — 15 800 рублей (включая госпошлину);

— от 151 до 250 кв. м — 22 100 рублей (включая госпошлину);

— от 251 кв. м производится индивидуальный расчет (от 95 рублей за 1 кв. м).

Стоимость договора для Республики Саха (Якутия)

  • при строительстве объекта до 100 кв. м — 13 400 рублей (включая госпошлину);
  • от 100,1 кв. м до 200 кв. м — 16 400 рублей (включая госпошлину);
  • от 200,1 кв. м — 18 400 рублей (включая госпошлину).

Стоимость кадастровых работ устанавливается в зависимости от общей площади построенного объекта недвижимости.

Важно:

Для получения консультации по услуге отправьте запрос на почту: kadastruslugi@domclick.ru ✉️

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