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Недвижимость
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Где снять квартиру в Самаре: рейтинг районов города с самой дешевой арендой

Дата публикации: 30 мар 2022
Где снять квартиру в Самаре: рейтинг районов города с самой дешевой арендой
Содержание

В статье расскажем, где в Самаре снимать квартиры сейчас дешевле всего. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.

Самые дешевые районы Самары для аренды однушек

Из графика ниже видно, что дешевле всего снять однушку в Самаре сейчас можно в Красноглинском районе — 11 тыс. в месяц. Ну а самым дорогим аналитики назвали Самарский район города — 24,2 тыс. рублей.

Где снять квартиру в Самаре: рейтинг районов города с самой дешевой арендой №1

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Самаре составляет 15 тыс. рублей. Это значит, что если вы будете снимать однушку в названном выше Красноглинском районе, то сэкономите в среднем 4 тыс. рублей в месяц. 

Самые дешевые районы Самары для аренды двушек 

Что касается аренды двухкомнатных квартир, лидером по доступности цен опять становится Красноглинский район, а на другом конце списка — снова Самарский район. Из графика заметно, что цены на аренду двушек в этих районах города отличаются друг от друга почти в три раза.

Где снять квартиру в Самаре: рейтинг районов города с самой дешевой арендой №2

Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Самаре составляет 18,4 тыс. рублей — как, например, в Советском районе.

Самые дешевые районы Самары для аренды трёшек

Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную квартиру в Самаре можно в Железнодорожном районе — 20 тыс. рублей. Самым дорогим становится Самарский район города с показателем в 85,6 тыс. рублей в месяц.

Где снять квартиру в Самаре: рейтинг районов города с самой дешевой арендой №3

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Самаре составляет 23,6 тыс. рублей. Это значит, что аренда трёшки в престижном Самарском районе в среднем стоит почти на 62 тыс. рублей дороже средней цены по городу.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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