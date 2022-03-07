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Подготовка к сделке: как ускорить одобрение недвижимости и внести изменения в заявку
Дата публикации: 07 мар 2022
Из-за повышенного спроса на ипотеку могут быть увеличены сроки ожидания звонка и ответа в чате. Менеджер присоединится к сделке после того, как будет выбрана недвижимость и загружены документы по ней.
Все изменения (сумма кредита, добавление созаемщика/поручителя и так далее) вы сможете внести в заявку после того, как выберите недвижимость и загрузите по документы по ней.
Менеджеры обязательно свяжутся со всеми в порядке очереди.
Если ипотека одобрена, и вы только выбираете недвижимость, читайте инструкцию с подсказками о том, как ускорить одобрение недвижимости: «Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик»
Илья Шайдуров
Автор статьи
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