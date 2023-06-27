Назначение руководителя компании
Руководителем компании на Домклик PRO может быть ее фактический руководитель, права которого зафиксированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или лицо, наделенное полномочиями по доверенности.
Если компания уже зарегистрирована на Домклик и для нее необходимо назначить главу, то возможны следующие варианты:
- Действительный руководитель добавляет себя в качестве главы в зарегистрированную компанию. Процедура идентична добавлению новой компании (подробно в статье «Регистрация компании»), но в этом случае пользователю присваивается роль главы, а дубль компании не создается.
- Руководитель компании делегирует право на регистрацию в качестве главы компании на Домклик своему доверенному лицу.
Для регистрации по доверенности пользователю необходимо выполнить следующие действия:
Шаг 1. Пройти стандартную процедуру регистрации на Домклик PRO и подтвердить данные профиля (подробнее в статье «Подтверждение данных профиля»)
Шаг 2. Перейти в кабинет партнера в раздел «Основное», открыть вкладку «Места работы» и нажать «Стать руководителем компании»
Шаг 3. В открывшемся окне выбрать тип компании
Шаг 4. Далее ввести ИНН компании или ее название. Система найдет компанию из всего списка ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Указать номер телефона компании, в дальнейшем по этому телефону в компанию будут поступать звонки от посетителей сайта Домклик.
Шаг 5. После проверки данных пользователя и компании система предупредит, что, согласно выписке по ЕГРЮЛ/ЕГРИП, вы не являетесь руководителем и предложит загрузить скан доверенности.
Вы можете загрузить свою доверенность или воспользоваться шаблоном.
Срок проверки доверенности – до 3 дней. По окончания проверки, мы оповестим вас по СМС и в личном кабинете Домклик PRO.
Шаг 6. Отследить статус проверки вы можете в личном кабинете. Если доверенность не будет принята, мы укажем причину отказа. Вы можете внести исправления и отправить на повторную проверку.
Когда доверенность успешно проверена и принята, соответствующее уведомление появится в разделе «Моя компания».
Нажав на кнопку «Завершить регистрацию», компания становится партнером Домклик от Сбера.
Если документы о сотрудничестве по компании не были подписаны раннее, то откроется стандартное окно ознакомления с документами.