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Новые застройщики присоединились к акции «Свой дом под ключ» в ипотеку от 10,9%

Дата публикации: 13 июн 2019
Новые застройщики присоединились к акции «Свой дом под ключ» в ипотеку от 10,9%

Если у вас в собственности или аренде есть земельный участок на территории Москвы, Московской или Липецкой области, вы можете заказать строительство собственного дома в ипотеку по ставке от 10,9% годовых и отметить новоселье уже через 3-4 месяца.  

Сбербанк упростил процесс получения кредита и строительства в целом. Теперь нет необходимости оформлять залог и поручительство до выдачи кредита, а также заниматься составлением смет и их подтверждением.

Вы сможете переехать в собственный дом быстрее, чем многие покупатели находят квартиру на вторичном рынке и ждут сдачи новостройки.

В программе работают только проверенные и аккредитованные партнеры-застройщики. 

Внимание!

Программа с этими условиями завершена 15 апреля 2020 года.

Какие застройщики участвуют в акции 

Зодчий

Один из основоположников современного деревянного домостроения. Накопив за 25 лет уникальный опыт и ресурсы, задает стандарты качества в этой отрасли.

Посмотреть проекты домов

Терем

Доступность цен — основной принцип компании. «Терем» не просто строим типовые дома, они возводят дом вашей мечты. Тысячи благодарных клиентов за 6 лет работы.

Посмотреть проекты домов

ДубльДом

Это дом, в котором есть всё, что нужно для комфортного всесезонного проживания за городом. Выбирая «ДубльДом», вы экономите время — дом полностью укомплектовывается на фабрике, а на участке производится лишь монтаж, что означает полное отсутствие стройки.

Посмотреть проекты домов

Также к программе подключился целый ряд застройщиков, работающих только в Липецкой области

Ремстройсервис — лидер строительной отрасли Липецка, специализируется на строительстве многоэтажного и малоэтажного жилья.

Жилой Комплекс Романово — коттеджный поселок клубного типа «Романово», расположенный в тихом, спокойном, живописном историческом месте, всего в 8 км от Липецка по Воронежскому шоссе.

Спецфундаментстрой — компания работает на рынке индивидуального коттеджного строительства в Липецкой области (жилые дома и коттеджи в г. Липецке, Задонске, Лебедяни).

СУ-48 — строительство домов и коттеджей в Липецкой и Воронежской областях. Компания оказывает широкий спектр строительных услуг — от проектирования и юридического сопровождения до внутренней отделки.

ООО Рамо — строительство домов на заказ, коттеджный поселок «Новая Дубрава» Липецкий район, с. Частая Дубрава.

Строительная компания Гарант48 — постройка частных домов в Липецке исполняется с использованием новейших технологий.

Ситилайн Групп — проектирование, воздвижение зданий и сооружений, отвечающих эстетике XXI века, а также, продвижение на отечественный рынок передовых технологий и современных строительных материалов.

ООО Строим Дом — компания строит индивидуальные дома по по технологии монолитного домостроения PLASTBAU®.

СК СпецСтрой — одна из лидирующих строительных компаний Липецка, предлагает услуги строительства домов и коттеджей под ключ, возводя за календарный год более 30 объектов.

Условия акции 

Процентная ставка: от 10,9%* годовых в рублях вместо 11,6%** 

Сумма кредита: от 300 000 рублей

  • до 8 000 000 ₽ для объектов в Москве и Московской областях
  • до 5 000 000 ₽ для объектов в Липецкой области

Первоначальный взнос: от 20% вместо 25%**

Срок кредита: до 30 лет 

Регионы проведения акции: Москва, Московская и Липецкая область 

Отличия от стандартной программы:

- не требуется предоставлять смету, оформлять залог и поручительство до выдачи кредита 

- сниженная процентная ставка и первоначальный взнос по ипотеке 

* После регистрации ипотеки кредитуемого объекта недвижимости и земельного участка. До регистрации ипотеки кредитуемого объекта недвижимости и земельного участка ипотечная ставка составит 13,9% годовых.

** Ставка без акции по условиям программы кредитования «Строительство дома».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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