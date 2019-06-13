Новые застройщики присоединились к акции «Свой дом под ключ» в ипотеку от 10,9%
Если у вас в собственности или аренде есть земельный участок на территории Москвы, Московской или Липецкой области, вы можете заказать строительство собственного дома в ипотеку по ставке от 10,9% годовых и отметить новоселье уже через 3-4 месяца.
Сбербанк упростил процесс получения кредита и строительства в целом. Теперь нет необходимости оформлять залог и поручительство до выдачи кредита, а также заниматься составлением смет и их подтверждением.
Вы сможете переехать в собственный дом быстрее, чем многие покупатели находят квартиру на вторичном рынке и ждут сдачи новостройки.
В программе работают только проверенные и аккредитованные партнеры-застройщики.
Внимание!
Программа с этими условиями завершена 15 апреля 2020 года.
Какие застройщики участвуют в акции
Один из основоположников современного деревянного домостроения. Накопив за 25 лет уникальный опыт и ресурсы, задает стандарты качества в этой отрасли.
Доступность цен — основной принцип компании. «Терем» не просто строим типовые дома, они возводят дом вашей мечты. Тысячи благодарных клиентов за 6 лет работы.
Это дом, в котором есть всё, что нужно для комфортного всесезонного проживания за городом. Выбирая «ДубльДом», вы экономите время — дом полностью укомплектовывается на фабрике, а на участке производится лишь монтаж, что означает полное отсутствие стройки.
Также к программе подключился целый ряд застройщиков, работающих только в Липецкой области
Ремстройсервис — лидер строительной отрасли Липецка, специализируется на строительстве многоэтажного и малоэтажного жилья.
Жилой Комплекс Романово — коттеджный поселок клубного типа «Романово», расположенный в тихом, спокойном, живописном историческом месте, всего в 8 км от Липецка по Воронежскому шоссе.
Спецфундаментстрой — компания работает на рынке индивидуального коттеджного строительства в Липецкой области (жилые дома и коттеджи в г. Липецке, Задонске, Лебедяни).
СУ-48 — строительство домов и коттеджей в Липецкой и Воронежской областях. Компания оказывает широкий спектр строительных услуг — от проектирования и юридического сопровождения до внутренней отделки.
ООО Рамо — строительство домов на заказ, коттеджный поселок «Новая Дубрава» Липецкий район, с. Частая Дубрава.
Строительная компания Гарант48 — постройка частных домов в Липецке исполняется с использованием новейших технологий.
Ситилайн Групп — проектирование, воздвижение зданий и сооружений, отвечающих эстетике XXI века, а также, продвижение на отечественный рынок передовых технологий и современных строительных материалов.
ООО Строим Дом — компания строит индивидуальные дома по по технологии монолитного домостроения PLASTBAU®.
СК СпецСтрой — одна из лидирующих строительных компаний Липецка, предлагает услуги строительства домов и коттеджей под ключ, возводя за календарный год более 30 объектов.
Условия акции
Процентная ставка: от 10,9%* годовых в рублях вместо 11,6%**
Сумма кредита: от 300 000 рублей
- до 8 000 000 ₽ для объектов в Москве и Московской областях
- до 5 000 000 ₽ для объектов в Липецкой области
Первоначальный взнос: от 20% вместо 25%**
Срок кредита: до 30 лет
Регионы проведения акции: Москва, Московская и Липецкая область
Отличия от стандартной программы:
- не требуется предоставлять смету, оформлять залог и поручительство до выдачи кредита
- сниженная процентная ставка и первоначальный взнос по ипотеке
* После регистрации ипотеки кредитуемого объекта недвижимости и земельного участка. До регистрации ипотеки кредитуемого объекта недвижимости и земельного участка ипотечная ставка составит 13,9% годовых.
** Ставка без акции по условиям программы кредитования «Строительство дома».