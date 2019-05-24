Новости недели: 17 — 24 мая 2019
1. Сбербанк снижает ставки по ипотеке
С 25 мая 2019 года Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам.
Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 8,2% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,6%.
Снижение составит 0,6 п.п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости. Снижение 0,3 п.п. на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на Домклик.
2. Дольщикам подмосковного Urban Group начнут выдавать ключи от квартир
Дольщики обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group начнут получать ключи от квартир в ЖК «Видный город» в городе Видное 24 мая. Об этом сообщает ТАСС по информации из Фонда защиты прав дольщиков.
В сообщении также отмечается, что с 25 мая наряду с домом № 7 ЖК «Видный город» выдача ключей будет идти в доме № 6 ЖК «Митино О2», доме № 7 в ЖК «Опалиха О3» и в домах № 5 и № 6 ЖК «Солнечная система».
«Будут восстановлены права более 5011 дольщиков по более чем 4,4 тыс. помещений, из которых около 3 тыс. — квартиры, 1,1 тыс. — кладовки и более 0,3 тыс. — машиноместа», — уточнили в фонде.
Всего в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию 12 домов обанкротившегося девелопера.
3. Закон о запрете микрозаймов под залог жилья может быть принят до конца июля
Эти меры не только помогут избежать жизненных трагедий, но и ощутимо оздоровят ситуацию вокруг микрофинансовых организаций, которые часто становятся прикрытием для мошеннических действий. Об этом рассказали законодатели в пресс-центре Парламентской газеты.
Также с 1 июля вступят в силу изменения в законодательстве, которые ограничивают уровень процентных ставок по микрозаймам. Деятельность таких организаций давно привлекала внимание парламентариев, в частности, запредельными, до 700-800% годовых, ставками микрофинансирования.
Теперь ситуация принципиально меняется: ежедневная процентная ставка ограничена 1,5% с дальнейшим её снижением до 1% в день. А общая предельная задолженность по потребительскому кредиту будет поэтапно ограничена с 2,5-кратного до 1,5-кратного размера от первоначальной суммы.
4. Россияне рассказали, с какими соседями хотели бы жить
Россияне хотели бы проживать по соседству с пожилым одиноким человеком, с матерью-одиночкой или с семьей с инвалидом. Это следует из опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Известия».
Эксперты отмечают, что в России сегодня нет ксенофобских настроений — люди уживаются друг с другом несмотря на какие бы то ни было различия, а конфликты если и возникают, то скорее по бытовым причинам.
Молодые люди (18–24 года), согласно исследованию, демонстрируют большую толерантность, нежели люди среднего и старшего возраста.
Меньше всего граждане хотели бы жить рядом с членами религиозной секты.
5. В Хабаровске открылся собственный «Диснейленд»
Детский развлекательный комплекс Wonderland или «Страна Чудес» открылся в Хабаровске. Об этом пишет Российская газета.
Маленьких хабаровчан встретили сказочные герои и злодеи. За этим местом еще во время строительства успело закрепиться народное название «Хабаровский Диснейленд».
Стройка длилась несколько лет. Изначально открыть комплекс планировалось в 2017 году, но планы поменял вспыхнувший на объекте пожар. Позже открытие переносили еще раз.
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