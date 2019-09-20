Новости недели: 13 — 20 сентября 2019
1. Сбербанк снизил размер первоначального взноса до 10%
Сбербанк снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта.
Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.
Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.
2. ДомКлик открыл номера телефонов в партнерских объявлениях
Для эффективной и удобной работы мы добавили в карточку объявления на ДомКлик номер телефона агента, разместившего объявление, и возможность звонить напрямую.
Теперь в объявлениях риелторов на ДомКлик во всех регионах России будет 2 кнопки:
- «Показать телефон» — происходит показ прямого номера (без регистрации и смс, номер абонента определяется)
- «Позвонить бесплатно» — звонок идет с единого номера ДомКлик (с предварительной регистрацией на сайте, номер абонента скрыт).
Это удобно и нашим клиентам, и профессиональным участникам рынка недвижимости.
Риелторы теперь смогут видеть входящий номер клиента и перезвонить, если не успели ответить.
При этом, если клиент захочет, чтобы его номер был скрыт во время звонка, он может бесплатно совершить звонок через сайт.
3. Сделки с недвижимостью разрешат оформлять дистанционно
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который позволит гражданам оформлять недвижимость в других регионах, никуда не уезжая, пишет Российская Газета.
Инициатива разрешает так называемые дистанционные нотариальные действия, когда два нотариуса из разных регионов свяжутся с друг другом по единой информационной системе и оформят нужные документы. Например, по квартирной сделке.
Особенно удобен новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.
Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки.
4. Россиянам разрешили узаконить самовольно занятые участки земли
Владельцы участков, которые более 15 лет пользуются ими в границах, превышающих те, что указаны в Едином госреестре недвижимости, смогут официально расширить свои владения, сообщает Парламентская Газета. Закон, который предполагает такую возможность, вступает в силу 16 сентября.
Новый закон совершенствует порядок проведения комплексных кадастровых работ. Их заказчиком может выступать местная администрация. Местные власти должны уведомить правообладателей о начале комплексных кадастровых работ, если объект недвижимости находится на территории их проведения.
Узаконить возможно только те участки, которые используются в этих границах более 15 лет, при этом на них нет претензий от соседей и органов власти. Площадь такого «увеличения» собственной земли ограничена: по умолчанию она может быть не более 10 процентов от основного участка, которым собственник владеет по документам, но местные власти могут установить иной лимит.
5. В России создадут Единый фонд страхования от ЧС
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают Известия. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Минимальный платеж может составить 150 рублей в месяц с квартиры.
«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котел», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», – пояснил Игорь Юргенс, глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС).