На Домклик появилась коммерческая и нежилая недвижимость
Теперь на Домклик для покупки и аренды доступны офисы, гостиницы, торговые помещения, склады, гаражи, машино-места и другие объекты коммерческой и нежилой недвижимости.
«Это позволит нашим клиентам и партнерам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью. Нам важно привлекать как можно больше новых участников рынка, помогая экономить время, трудозатраты, предоставляя современные цифровые сервисы», — прокомментировал запуск новых видов недвижимости Николай Васев, директор дивизиона Домклик от Сбербанка.
Размещение объявлений на Домклик бесплатно. Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать платные тарифы «Премиум» и «Экспресс».
Также для приобретения доступна коммерческая недвижимость, находящаяся в залоге у Сбербанка.