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На Домклик появилась коммерческая и нежилая недвижимость

Дата публикации: 16 апр 2019
На Домклик появилась коммерческая и нежилая недвижимость

Теперь на Домклик для покупки и аренды доступны офисы, гостиницы, торговые помещения, склады, гаражи, машино-места и другие объекты коммерческой и нежилой недвижимости. 

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«Это позволит нашим клиентам и партнерам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью. Нам важно привлекать как можно больше новых участников рынка, помогая экономить время, трудозатраты, предоставляя современные цифровые сервисы», — прокомментировал запуск новых видов недвижимости Николай Васев, директор дивизиона Домклик от Сбербанка.

Размещение объявлений на Домклик бесплатно. Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать платные тарифы «Премиум» и «Экспресс».

Также для приобретения доступна коммерческая недвижимость, находящаяся в залоге у Сбербанка. 

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Юля Тихонова
Автор статьи
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