Клиенты Сбербанка при оформлении ипотечного страхования смогут защитить свой дом
Теперь клиенты Сбербанка, оформляющие полис ипотечного страхования, могут получить дополнительную опцию «Защита дома».
Единый полис позволит застраховать залоговую недвижимость, внутреннюю отделку и инженерное оборудование, а также гражданскую ответственность за причинение вреда имуществу или здоровью третьих лиц. Ранее эти виды страховки можно было приобрести только по отдельности.
При покупке единого полиса клиент сэкономит на страховании в 2,5 раза
К стоимости основного полиса залогового страхования недвижимости нужно будет доплатить всего 1 000 рублей. При этом размер страховой суммы составит 500 000 рублей и будет делиться 50% на 50% — 250 000 рублей на отделку и инженерное оборудование и 250 000 рублей на гражданскую ответственность.
Такой вид страхования дает максимальную страховую защиту по полному пакету рисков: пожар, взрыв, залив, противоправные действия третьих лиц (хулиганство, кража, поджог), стихийные бедствия.
Также вы страхуете свою гражданскую ответственность перед лицами, которым может быть причинен вред по вашей вине при эксплуатации вашего имущества. Например, при поломке и протечке стиральной или посудомоечной машины ущерб, который вы нанесли соседу снизу, компенсирует страховая компания. Полис защищает вас от конфликтов и судебных разбирательств с соседями.
Оформить услугу можно при оформлении полиса залогового страхования.