Изменения ипотеки с господдержкой, ставка ЦБ и другие новости — главное за неделю
- Льготную программу ипотеки «Господдержка» продлевают до 1 июля 2024 года
- Семейную ипотеку распространят на семьи, где двое детей не достигли 18 лет
- Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
- Домклик выяснил, какая недвижимость пользовалась спросом у россиян в 2022 году
- Бесплатная бронь и скидка на ипотеку до 1% доступны в 1000 ЖК на Домклик
- Как менялся спрос на ипотеку в 2022 году — Домклик подвел предварительные итоги рынка
- Домклик назвал районы Москвы с самими низкими и высокими ценами на однушки
1. Льготную программу ипотеки «Господдержка» продлевают до 1 июля 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но с увеличением ставки с 7 до 8%. Он подчеркнул, что сворачивание льготной ипотеки будет постепенным.
В Сбере согласны с плавной корректировкой ипотеки с господдержкой. Как отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв, рынок не любит резких движений. В следующем году параметры госпрограммы будут модернизированы.
Согласно исследованию Домклик, в 2022 году «Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 Сбере.
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2. Семейную ипотеку распространят на семьи, где двое детей не достигли 18 лет
Семейная ипотека в 2023 году будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Сейчас получить льготную ипотеку могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2023 года родился первый или последующий ребенок, или есть ребенок с инвалидностью, рожденный до 31 декабря 2023 года.
Ранее Сбер снизил ставки для семей с ребенком, поэтому оформить ипотеку можно от 5,7% годовых.
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3. Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
Центробанк России решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%.
Как сообщили в пресс-службе ЦБ, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.
Дальнейшие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать с учетом динамики инфляции и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и то, как на них будет реагировать рынок.
4. Домклик выяснил, какая недвижимость пользовалась спросом у россиян в 2022 году
Вторичное жилье стало лидером сделок с недвижимостью в 2022 году в Сбере. С января по ноябрь с 56 до 77% ипотечных сделок приходились на вторичку, выяснили аналитики Домклик.
Минимум сделок на вторичке (56–59%) наблюдался во втором квартале из-за рекордно высокой ключевой ставки Центробанка. С июня по сентябрь 2022 года сделки распределились так: на первичный рынок приходилось 19–20% сделок, на вторичный — около 72–74%, на индивидуальное строительство — 3–4%.
Особенно заметно спрос на вторичку вырос в конце сентября.
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5. Бесплатная бронь и скидка на ипотеку до 1% доступны в 1000 ЖК на Домклик
Уже более 1000 жилых комплексов в различных регионах России подключились к сервису бронирования квартир на Домклик.
Сервис позволяет подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно забронировать её онлайн и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера в размере 0,3, 0,5 или 1%.
6. Как менялся спрос на ипотеку в 2022 году — Домклик подвел предварительные итоги рынка
Рынок ипотеки в 2022 году претерпел заметные колебания. В целом по стране число выдач сократилось на 8% по сравнению с показателями 2021 года.
Так, ажиотажный спрос на ипотеку наблюдался в феврале–марте. Тогда количества сделок было на 25% больше, чем в это же время годом ранее. И, наоборот, резкое падение спроса пришлось на май–июнь из-за более жестких условий кредитования и роста цен на недвижимость — разрыв в количестве сделок за месяц по отношению к 2021 году составлял 66–80%.
Рынок стал восстанавливаться в третьем квартале благодаря нормализации ключевой ставки до 8%, льготным программам и скидкам от застройщиков.
Узнать подробнее, как менялся спрос на ипотеку в 2022 году
7. Домклик назвал районы Москвы с самими низкими и высокими ценами на однушки
Средняя цена на однокомнатные квартиры в новостройках площадью 35 кв. м в Москве составляет 5,1 млн рублей, выяснили аналитики Домклик, изучив витрину объявлений. В тройку районов с самой низкой средней стоимостью однушки вошли Новофедоровское (5,1 млн), Десеновское поселения (6,8 млн) и Крюково (7 млн).
Самый дорогой район Москвы для покупки новостройки — Якиманка, где квартиры площадью 35 кв. м в среднем стоят 82 млн рублей.
На рынке вторички самые недорогие квартиры расположены в Кленовском (3,4 млн), Роговском (4,1 млн) и Новофедоровском поселениях (5,2 млн), а самые дорогие — внутри Садового кольца, где цены в среднем начинаются от 23,5 млн рублей.