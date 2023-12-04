Заблокирована публикация объявлений на Домклик
Домклик тщательно следит за качеством объявлений, но важно помнить, что в первую очередь ответственность за информацию, предоставленную в объявлениях несет либо сам продавец, либо представитель продавца, разместивший объявление. В статье расскажем, по каким причинам вам может быть заблокирована возможность публикации объявлений.
Основания для блокировки объявлений на Домклик
По Правилам размещения объявлений (далее Правила) модерация может применять следующие меры в отношении пользователей:
- В отношении нарушителя Правил размещения может быть применена одна или несколько из нижеперечисленных мер ответственности: пессимизация Объявлений, блокировка, штраф, удаление размещенных Объявлений с сайта, ограничение права на размещение объявлений. Перечисленные меры ответственности могут быть применены ко всем аккаунтам Пользователя, нарушившего условия настоящих правил размещения и/или Пользовательское соглашение Домклик.
- Под блокировкой понимается временный или постоянный запрет на размещение Объявлений на Сайте и удаление размещенных Пользователем Объявлений с Сайта.
- Под ограничением права размещения Объявлений на Сайте понимается временная невозможность разместить Объявления на Сайте. Ограничение права на размещение Объявлений применяется только в отношении Пользователей, которые размещают Объявления не в рамках оферт о заключении договора возмездного оказания услуг.
Причины блокировки объявлений
Модерация может заблокировать доступ к объявлениям по одной из следующих причин.
Нарушены общие требования к объявлениям
Например:
- Объявление неактуально, то есть объект не продается или не существует.
- В объявлении есть реклама других предложений, услуг или ссылки на посторонние ресурсы.
- Допущены ошибки в адресе или параметрах объекта.
- Данные контактного лица недействительны.
- В объявлении содержится информация, запрещенная для распространения по законодательству РФ.
Нарушены требования к цене
Например:
- Цена в объявлении не отражает реальную стоимость продажи (аренды), то есть является завышенной или заниженной.
- Цена в объявлении неокончательная.
Нарушены требования к фотографиям и видео в объявлениях
Например:
- Фотографии в объявлении не являются реальными изображениями объекта, который представлен по данному адресу с указанными параметрами.
- Фотографии заимствованы из других источников, или содержат попытки скрыть это.
- На фотографиях есть текст, реклама или контактные данные.
- На фотографиях есть изображения, запрещенные для распространения по законодательству РФ.
Несоблюдение ограничений и запретов в объявлениях
Например:
- Продавец размещает недостоверную информацию, вводя других пользователей в заблуждение относительного того, что объекты в его объявлениях могут быть приобретены по указанным адресам и за указанную цену.
- Продавец размещает объявления для получения денег до заключения сделки по продаже или аренде, и до просмотра объекта недвижимости.
- Продавец размещает объявления для продажи информационных услуг, то есть для приглашения в офис с целью оплаты услуг, отличных от приобретения (или аренды) объекта недвижимости в объявлении.
- Продавец представляется собственником объектов недвижимости, не имея на то подтвержденных документами оснований.
- Продавец в объявлениях использует ненормативную лексику или иные выражения, противоречащие законодательству РФ.
Несоблюдение правил коммуникации
Например:
- Продавец предоставляет недостоверную информацию об объекте, то есть о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д.
- Продавец не отвечает на входящие звонки в большом количестве.
- Продавец использует для коммуникации оборудование или программы, имитирующие обмен информацией или осуществляющие сбор информации о других пользователях.
- Продавец неоднократно отказывает в просмотре объекта, ссылаясь на обстоятельства.
- Продавец в процессе коммуникации позволяет себе грубое обращение, агрессивное или навязчивое поведение.
- Продавец в ходе общения по телефону или в чате занимается рекламой предложений и услуг, не связанных с объектом в объявлении.
Неоднократное или систематическое нарушение Правил — основание для блокировки доступа к объявлениям.
Возможно ли разблокировать доступ к объявлениям
Да, разблокировка возможна, если вы сможете подтвердить достоверность информации или отсутствие нарушений.
Что нужно для разблокировки доступа к объявлениям
Если вы считаете, что доступ к объявлениям был заблокирован ошибочно и описанных в статье нарушений нет, то оставьте обращение в техническую поддержку Домклик.
Путь следующий:
- Объявления и недвижимость на Домклик
- Модерация объявлений
- В разделе «Мои объявления» указано, что доступ заблокирован
Также потребуется предоставить подтверждающие документы.
Если вы собственник, нужно будет подтвердить право владения объектами в объявлениях. Если вы представитель собственника, то иные имеющиеся у вас документы, об этом говорится в Правилах: «В случае подозрения, что Объявление является неактуальным, Домклик вправе запросить у автора Объявления дополнительные фотографии, видео, документы и информацию об объекте недвижимости и его правообладателе для подтверждения права на реализацию данного объекта автором Объявления, включая право доступа на объект недвижимости.»