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Заблокирована публикация объявлений на Домклик

Дата публикации: 04 дек 2023
Заблокирована публикация объявлений на Домклик
Содержание

Домклик тщательно следит за качеством объявлений, но важно помнить, что в первую очередь ответственность за информацию, предоставленную в объявлениях несет либо сам продавец, либо представитель продавца, разместивший объявление. В статье расскажем, по каким причинам вам может быть заблокирована возможность публикации объявлений.

Основания для блокировки объявлений на Домклик

По Правилам размещения объявлений (далее Правила) модерация может применять следующие меры в отношении пользователей:

  1. В отношении нарушителя Правил размещения может быть применена одна или несколько из нижеперечисленных мер ответственности: пессимизация Объявлений, блокировка, штраф, удаление размещенных Объявлений с сайта, ограничение права на размещение объявлений. Перечисленные меры ответственности могут быть применены ко всем аккаунтам Пользователя, нарушившего условия настоящих правил размещения и/или Пользовательское соглашение Домклик.
  2. Под блокировкой понимается временный или постоянный запрет на размещение Объявлений на Сайте и удаление размещенных Пользователем Объявлений с Сайта.
  3. Под ограничением права размещения Объявлений на Сайте понимается временная невозможность разместить Объявления на Сайте. Ограничение права на размещение Объявлений применяется только в отношении Пользователей, которые размещают Объявления не в рамках оферт о заключении договора возмездного оказания услуг.

Причины блокировки объявлений

Модерация может заблокировать доступ к объявлениям по одной из следующих причин.

Нарушены общие требования к объявлениям

Например:

  • Объявление неактуально, то есть объект не продается или не существует.
  • В объявлении есть реклама других предложений, услуг или ссылки на посторонние ресурсы.
  • Допущены ошибки в адресе или параметрах объекта.
  • Данные контактного лица недействительны. 
  • В объявлении содержится информация, запрещенная для распространения по законодательству РФ.

Нарушены требования к цене

Например:

  • Цена в объявлении не отражает реальную стоимость продажи (аренды), то есть является завышенной или заниженной.
  • Цена в объявлении неокончательная.

Нарушены требования к фотографиям и видео в объявлениях

Например:

  • Фотографии в объявлении не являются реальными изображениями объекта, который представлен по данному адресу с указанными параметрами.
  • Фотографии заимствованы из других источников, или содержат попытки скрыть это.
  • На фотографиях есть текст, реклама или контактные данные.
  • На фотографиях есть изображения, запрещенные для распространения по законодательству РФ.

Несоблюдение ограничений и запретов в объявлениях

Например:

  • Продавец размещает недостоверную информацию, вводя других пользователей в заблуждение относительного того, что объекты в его объявлениях могут быть приобретены по указанным адресам и за указанную цену.
  • Продавец размещает объявления для получения денег до заключения сделки по продаже или аренде, и до просмотра объекта недвижимости.
  • Продавец размещает объявления для продажи информационных услуг, то есть для приглашения в офис с целью оплаты услуг, отличных от приобретения (или аренды) объекта недвижимости в объявлении.
  • Продавец представляется собственником объектов недвижимости, не имея на то подтвержденных документами оснований.
  • Продавец в объявлениях использует ненормативную лексику или иные выражения, противоречащие законодательству РФ.

Несоблюдение правил коммуникации

Например:

  • Продавец предоставляет недостоверную информацию об объекте, то есть о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д.
  • Продавец не отвечает на входящие звонки в большом количестве.
  • Продавец использует для коммуникации оборудование или программы, имитирующие обмен информацией или осуществляющие сбор информации о других пользователях. 
  • Продавец неоднократно отказывает в просмотре объекта, ссылаясь на обстоятельства.
  • Продавец в процессе коммуникации позволяет себе грубое обращение, агрессивное или навязчивое поведение.
  • Продавец в ходе общения по телефону или в чате занимается рекламой предложений и услуг, не связанных с объектом в объявлении.

Неоднократное или систематическое нарушение Правил — основание для блокировки доступа к объявлениям.

Возможно ли разблокировать доступ к объявлениям

Да, разблокировка возможна, если вы сможете подтвердить достоверность информации или отсутствие нарушений. 

Что нужно для разблокировки доступа к объявлениям

Если вы считаете, что доступ к объявлениям был заблокирован ошибочно и описанных в статье нарушений нет, то оставьте обращение в техническую поддержку Домклик.

Путь следующий:

  • Объявления и недвижимость на Домклик
  • Модерация объявлений
  • В разделе «Мои объявления» указано, что доступ заблокирован

Также потребуется предоставить подтверждающие документы.

Если вы собственник, нужно будет подтвердить право владения объектами в объявлениях. Если вы представитель собственника, то иные имеющиеся у вас документы, об этом говорится в Правилах: «В случае подозрения, что Объявление является неактуальным, Домклик вправе запросить у автора Объявления дополнительные фотографии, видео, документы и информацию об объекте недвижимости и его правообладателе для подтверждения права на реализацию данного объекта автором Объявления, включая право доступа на объект недвижимости.»

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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