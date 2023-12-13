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Вкладка «Качество объявлений» в личном кабинете партнёра

Дата публикации: 13 дек 2023
Вкладка «Качество объявлений» в личном кабинете партнёра
Содержание

В разделе «Мои объявления» в личном кабинете Домклик PRO появилась новая вкладка «Качество объявлений».

Как было раньше

Если доступ к объявлениям и размещению был заблокирован, партнёры не могли получить больше информации о причинах блокировки, нарушениях и дате разблокировки.

Как стало

С новой вкладкой «Качество объявлений» партнёр может посмотреть:

  • дату разблокировки агентства недвижимости;
  • предупреждения или санкции (если таковые есть);
  • причины блокировок объявлений.

Дополнительно

В том числе «Качество объявлений» доступна, если агент или агентство не заблокированы. Ко вкладке есть доступ у менеджера по работе с партнёрами, руководителей агентства и агентов. Они смогут увидеть информацию по:

  • блокировкам агентства (срок с и по);
  • статистике нарушений (количество, типы нарушений, кто агент);
  • санкциям (пессимизация, лимит объявлений агентства);
  • предупреждениям.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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