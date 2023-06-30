Увольнение сотрудника
Если вы руководитель и хотите уволить сотрудника
Шаг 1. Выберите раздел «Сотрудники», найдите нужного сотрудника и в меню «Действия» выберите «Уволить».
Шаг 2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Уволить».
Шаг 3. Если у сотрудника есть активные сделки и размещенные объявления, то откроется окно «Передача незаконченных дел». Здесь необходимо выбрать сотрудника, которому будут переданы текущие активности.
Если вы агент и хотите покинуть компанию
Шаг 1. В разделе «Основное», «Места работы» нажмите на кнопку «Уволиться»
Шаг 2. В открывшемся окне нажмите «Продолжить» - на номер телефона, указанный при регистрации, будет отправлен СМС код для подтверждения операции
Шаг 3. Введите код подтверждения и нажмите «Завершить», после чего вы будете откреплены от компании. Все ваши активные объявления и сделки, за исключением сделок в статусе «Кредит выдан», будут автоматически переведены на руководителя компании.