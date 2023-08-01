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Условия передачи заявки на проведение оценки компаниям-партнерам

Дата публикации: 01 авг 2023
Условия передачи заявки на проведение оценки компаниям-партнерам
  1. При обнаружении, в течение 2х дней, в ходе обязательной проверки объекта недвижимости в открытых источниках сведений об использовании деревянных конструктивных систем, а также о признании дома аварийным;
  2. При смене объекта недвижимости в личном кабинете клиента на сайте https://domclick.ru: с выбранного объекта недвижимости в сделке, соответствующего условиям экспресс оценки, на комнату в квартире или долю в помещении;
  3. При смене объекта недвижимости в личном кабинете клиента на сайте https://domclick.ru: с выбранного объекта недвижимости на первичном рынке недвижимости на объект недвижимости на вторичном рынке.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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