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Управление профилем

Дата публикации: 29 июн 2023
Управление профилем

Наличие достоверной и полной информации в профиле риелтора — ключ к звонкам и успешным сделкам.

Посетители сайта Домклик изучают информацию об агентствах недвижимости и внимательно читают карточки риелторов. Подробная и правдивая информация о риелторе вызывает больший интерес, в результате чего клиент принимает решение о сотрудничестве с конкретным агентом.

Заполнение данных в профиле влияет на функциональность личного кабинета. Например, если отсутствует почта или она некорректная, то уведомления на почту (новости, оповещения о новых сообщениях в чате, о блокировке кабинета) не будут приходить.

Управлять профилем может только владелец личного кабинета.

Для просмотра личных данных выберите «Мой профиль» в разделе «Основное».

При необходимости вы можете отредактировать следующие данные:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Фотография
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Почта
  • Пароль от личного кабинета
  • Специализация (информация об опыте работы в сфере недвижимости)
  • Сертификаты, дипломы и иные документы, подтверждающие профессиональные навыки

Редактирование данных осуществляется через нажатие на значок «Карандаш».

Изменение ФИО

Чтобы изменить фамилию, имя или отчество, нажмите на «Карандаш» в строке «ФИО» и внесите актуальную информацию. Для изменения ФИО потребуется повторное прохождение идентификации.

❗️Если для работы в компании вам предоставили номер телефона, на который уже зарегистрирован аккаунт (личный кабинет) с использованием данных предыдущего агента, то ваш телефон является корпоративным. Чтобы в вашем кабинете не отражалась история сделок предыдущего агента, руководитель должен отметить данный номер телефона как корпоративный. Подробнее — «Корпоративные номера».

Фотография

Клиенты чаще просматривают карточки риелторов с фотографиями. Профили без фото имеют меньше просмотров.

Загрузите ваше фото: формат файла jpg или png, размер до 5 Мб.

❗️Использование названия или логотипа Домклик и СберБанка на фото или в качестве фото профиля недопустимо и ведет к блокировке аккаунта

Дата рождения

Укажите вашу дату рождения. Клиенты при выборе риелтора обращают внимание на его возраст. Нажмите в строке «Дата рождения» на «Карандаш» и введите дату.

Телефон и электронная почта

Данные параметры вы указывали при регистрации на сайте. Если есть необходимость в их редактировании, ознакомьтесь подробнее в разделе «Изменение телефона и электронной почты».

Рекомендуем создать на Домклик только один аккаунт во избежание путаницы. Личный кабинет на Домклик позволяет использовать его как аккаунт физического лица в личных целях (например, подача своей заявки на кредит или решение вопросов по уже существующей ипотеке), а также как рабочий кабинет для проведения сделок своих клиентов.

Если все-таки у вас два аккаунта: личный и рабочий, то в рабочих целях (например, для добавления в сделку клиента) нужно называть менеджеру банка тот телефон, на который у вас заведен рабочий кабинет.

❗️Объединение сделок с разных аккаунтов в один невозможно даже при обращении в службу технической поддержки.

Информация о профессиональной деятельности для карточки риелтора («Специализация», сертификаты)

Заполните информацию о своем профессиональном опыте работы по сопровождению и типу сделок с недвижимостью.

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Загрузите свои дипломы, сертификаты, аттестаты, подтверждающие профессиональные навыки и компетенции как специалиста по недвижимости, юриспруденции или маркетингу. Загрузить можно не более 3 файлов формата jpg или png размером до 5 Мб.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» при первой загрузке документов, подтверждающих ваши профессиональные навыки, необходимо дать согласие на хранение и обработку персональных данных посредством ввода кода из СМС в личном кабинете.

Информация о профессиональной деятельности появится в карточке риелтора и будет доступна к просмотру любому посетителю сайта Домклик.

Отображение на витрине агентов

Если вы хотите, чтобы ваш профиль был доступен на витрине агентств, включите «Отображение в каталоге» в настройках профиля.

Обратите внимание, что у руководителя компании или офиса в своем личном кабинете есть приоритетное право управлять настройками отображения своих сотрудников в каталоге.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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