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Удаление офиса

Дата публикации: 29 июн 2023
Удаление офиса

Удалить офис может только руководитель компании. Удаление возможно, если в офисе нет активных сотрудников – предварительно воспользуйтесь функционалом увольнения сотрудников или перевода их в другой офис.

❗️Отменить удаление офиса невозможно.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания» и выберите нужную компанию

Шаг 2. В списке офисов компании наведите указатель мыши на нужный офис и нажмите значок «Удалить».

Шаг 3. В открывшемся окне подтвердите удаление офиса.

Изменения вступят в силу через несколько секунд.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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