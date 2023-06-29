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Удаление офиса
Дата публикации: 29 июн 2023
Удалить офис может только руководитель компании. Удаление возможно, если в офисе нет активных сотрудников – предварительно воспользуйтесь функционалом увольнения сотрудников или перевода их в другой офис.
❗️Отменить удаление офиса невозможно.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания» и выберите нужную компанию
Шаг 2. В списке офисов компании наведите указатель мыши на нужный офис и нажмите значок «Удалить».
Шаг 3. В открывшемся окне подтвердите удаление офиса.
Изменения вступят в силу через несколько секунд.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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