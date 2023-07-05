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Требования к адресу объекта

Дата публикации: 05 июл 2023
Требования к адресу объекта
Содержание

Чтобы объявление появилось на витрине Домклик, адрес должен быть указан корректно.

Требования для квартир и комнат

  • Укажите регион – субъект РФ. Например: Омская область.  
  • Укажите населенный пункт согласно территориально-административной принадлежности дома. Например: пос. Бугры или г. Самара.
  • Укажите улицу. Например: ул. Пушкина.
  • Укажите номер дома, корпуса, строения (при наличии). Например: 25, корп. 2. 

Требования для загородной недвижимости

  • Укажите регион – субъект РФ. Например, Омская область
  • Укажите населенный пункт согласно территориально-административной принадлежности дома. Например, пос. Бугры или г. Самара
  • Укажите улицу. Например, ул. Пушкина. Если поле не заполнено, метка на карте будет проставлена произвольно в любой точке населенного пункта.
  • Укажите номер дома, корпуса, строения, участка (при наличии). Например, д. 25, корп. 2. Если поле не заполнено, метка на карте будет проставлена произвольно в любой точке населенного пункта или улицы.

Самые популярные ошибки в адресе объекта    

Ошибки в поле «Населенный пункт»

  • Указан не населенный пункт, а район или микрорайон. Например, «Красносельский» или «Янтарный мкрн».
  • Указана дополнительная информация. Например, «г. Балашиха, Центральный район, Железнодорожный» или «Геленджик МО».  

Ошибки в поле «Улица»

  • В строке адреса продублирована информация по региону или городу. Например, «город Липецк, улица Липецк, Замятина, 1».
  • Указаны названия двух улиц (перекрестки). Например, «Днепропетровская/Туполева, 48».
  • Указана информация, не относящаяся к адресу. Например, «быстрый показ», «возможна ипотека».

Ошибки в поле «Дом»

  • Указан номер дома, который не существует. Например, «Калинина, д. 48127» или указан дом 54Г, а по факту есть только 54А и 54Б.
  • Указан неполный номер дома. Например, указан дом 3Д, а по факту 3Д к1.
  • Не указан номер дома.
Важно!

❗️Если адреса (населенного пункта, улицы, дома), указанного в фиде, нет в 2gis, объект не будет опубликован.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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