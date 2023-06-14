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Требования банка для аккредитации застройщика

Дата публикации: 14 июн 2023
Требования банка для аккредитации застройщика
Содержание

Банк проверяет застройщика и строительные объекты на соответствие требованиям аккредитации и принимает решение в течение 3-5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.

Объекты недвижимости реализуются без использования счетов эскроу

Критерии проверки компании

  • Соблюдение нормативов финансовой устойчивости в соответствии с законодательством: - Н1 (норматив обеспеченности обязательств) — не менее 1. - Н2 (норматив целевого использования средств) — не более 1. - Н3 (размер собственных средств застройщика) — не менее, чем 10% от планируемой стоимости строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации.
  • Соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
  • Отсутствие существенной негативной информации о деятельности и репутации застройщика, инвестора и акционеров. Проверяется службами банка.

Критерии проверки строительной готовности объектов недвижимости

Категория застройщика

Построенных объектов

Минимальная строительная готовность

А

0

30% надземной части многоквартирного дома

Б

1-2

15% надземной части многоквартирного дома

В

3-4

Начато возведение ограждающих конструкций котлована (подземной части)

Д

5-19

Строительная площадка подготовлена к возведению строительного объекта. На строительной площадке присутствует ограждение, стоят бытовые здания, к площадке подведены временные дороги, размещены строительные машины

Е

20 и более

Не оценивается

При несоответствии одного из критериев проверки решение о сотрудничестве принимается индивидуально.

Объекты недвижимости реализуются с использованием счетов эскроу

Критерии проверки компании

Размещение информации, сведений, документов на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (далее ЕИСЖС), согласно требованию Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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