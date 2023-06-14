Требования банка для аккредитации застройщика
Банк проверяет застройщика и строительные объекты на соответствие требованиям аккредитации и принимает решение в течение 3-5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.
Объекты недвижимости реализуются без использования счетов эскроу
Критерии проверки компании
- Соблюдение нормативов финансовой устойчивости в соответствии с законодательством: - Н1 (норматив обеспеченности обязательств) — не менее 1. - Н2 (норматив целевого использования средств) — не более 1. - Н3 (размер собственных средств застройщика) — не менее, чем 10% от планируемой стоимости строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации.
- Соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Отсутствие существенной негативной информации о деятельности и репутации застройщика, инвестора и акционеров. Проверяется службами банка.
Критерии проверки строительной готовности объектов недвижимости
Категория застройщика
Построенных объектов
Минимальная строительная готовность
А
0
30% надземной части многоквартирного дома
Б
1-2
15% надземной части многоквартирного дома
В
3-4
Начато возведение ограждающих конструкций котлована (подземной части)
Д
5-19
Строительная площадка подготовлена к возведению строительного объекта. На строительной площадке присутствует ограждение, стоят бытовые здания, к площадке подведены временные дороги, размещены строительные машины
Е
20 и более
Не оценивается
При несоответствии одного из критериев проверки решение о сотрудничестве принимается индивидуально.
Объекты недвижимости реализуются с использованием счетов эскроу
Критерии проверки компании
Размещение информации, сведений, документов на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (далее ЕИСЖС), согласно требованию Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».